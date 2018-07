Selbecker Straße wird gesperrt

Landesstraße bekommt ab 30. Juli eine neue Fahrbahndecke

Blom­ber­g/­Barn­trup. Die Sel­be­cker Straße L758) er­hält auf ei­nem einen Ki­lo­me­ter lan­gen Ab­schnitt zwi­schen Ost­west­fa­len­straße und "Rote Kuh­le" eine neue Fahr­bahn­decke. Wie der Lan­des­be­trieb Straßen­bau Nord­rhein-West­fa­len (Straßen.N­RW) ankün­digt, sol­len die Bau­ar­bei­ten am Mon­tag, 30. Ju­li, star­ten.

Dann wer­den von der Fahr­bahn vier Zen­ti­me­ter ab­ge­fräst und mit zehn Zen­ti­me­ter neuem As­phalt ver­stärkt, er­klärt Straßen.N­RW. In Kur­ven­be­rei­chen werde das Ban­kett mit Ra­sen­git­ter­stei­nen ver­stärkt, da Lkw auf­grund der ge­rin­gen Straßen­breite im­mer wie­der ge­zwun­gen sei­en, dort­hin aus­zu­wei­chen. Die schmale Straßen­breite führt auch da­zu, dass die Stre­cke während der Bau­zeit für etwa sechs Wo­chen für den Durch­gangs­ver­kehr voll ge­sperrt wer­den muss. Die Ar­bei­ten er­fol­gen in zwei Bau­ab­schnitte ge­teilt. Der erste Bau­ab­schnitt be­ginnt hin­ter der Aus­bau­stre­cke der L758 und en­det hin­ter der ers­ten Ein­mün­dung "He­s­trup". Der zweite Bau­ab­schnitt schließt sich an und en­det kurz vor der Straße "Rote Kuh­le". Der Ver­kehr wird ü­ber zwei Um­lei­tungs­stre­cken ge­führt. Die Fahr­bah­ner­neue­rung kos­tet der Mit­tei­lung zu­folge etwa 225.000 Eu­ro.

