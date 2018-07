IHK Lippe legt neue Kennzahlen vor

Flyer informiert über Schulden, Bevölkerungsstruktur oder Steuersätze

Kreis Lippe . 849.619.000 Euro – das ist laut der In­dus­trie- und Han­dels­kam­mer Lippe zu Det­mold (IHK Lip­pe) der ak­tu­elle Schul­den­stand der Ver­wal­tun­gen im Kreis Lippe am 31. De­zem­ber 2017. Das seien 3,4 Pro­zent mehr als im Vor­jahr, in­for­miert IHK-Haupt­ge­schäfts­füh­rer Axel Mar­tens. Die Pro-Kopf-Ver­schul­dung im letz­ten Jahr be­lief sich dem­nach auf 2.434,39 Eu­ro. Darin ent­hal­ten seien Kas­sen- und In­ves­ti­ti­ons­kre­dite so­wie die Ver­bind­lich­kei­ten der Ei­gen­be­triebe und Kran­ken­häu­ser.

Horn-Bad Mein­berg weist der IHK zu­folge mit 656,89 Euro die nied­rigste Pro-Kopf-Ver­schul­dung in Lippe aus. Die am höchs­ten ver­schul­dete Stadt sei Lage mit 3.039,16 Euro pro Kopf. In ab­so­lu­ten Zah­len ist der Kreis mit 183 Mil­lio­nen Euro am zweit­höchs­ten ver­schul­det, noch mehr "­Mie­se" hat nur noch die Stadt Det­mold mit 189 Mil­lio­nen Eu­ro. Das sind ei­nige der zahl­rei­chen In­for­ma­tio­nen, die aus dem Flyer "Kenn­zah­len 2017/2018" der IHK Lippe her­vor­ge­hen. Der Flyer ver­mit­telt einen Rück­blick auf die wirt­schaft­li­che Ent­wick­lung des Kam­mer­be­zir­kes im ver­gan­ge­nen Jahr. Ne­ben so­zi­al­ver­si­che­rungs­pflich­tig be­schäf­tig­ten Ar­beit­neh­mern, Ge­wer­be­steu­er­he­besät­zen, der Be­völ­ke­rungs­struk­tur und An­ga­ben ü­ber die Kauf­kraft fin­den sich In­for­ma­tio­nen ü­ber das ver­ar­bei­tende Ge­werbe in Lip­pe. So lag bei­spiels­weise der Um­satz die­ser Be­triebe 2017 mit sechs Mil­lio­nen Euro um 5,8 Pro­zent höher als im Vor­jahr. Fast je­der zweite Euro sei im Aus­land er­wirt­schaf­tet wor­den. Der Flyer ist ab so­fort kos­ten­los bei der IHK Lip­pe, Klau­dia Paul­sen un­ter der Ruf­num­mer (05231) 7601-47 oder per E-Mail an "­paul­sen@­det­mol­d.ih­k.­de" er­hält­lich.

vom 28.07.2018 | Ausgabe-Nr. 30B

