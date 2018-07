DRK informiert über seine Arbeit

Drei Ehrenamtliche zu Gast

DRK-Sa­nitäte­rin De­nise Sohn er­klärt den in­ter­es­sier­ten Se­kun­dar­schü­lern der 9. Jahr­gangs­stufe den Kran­ken­trans­port­wa­gen des Oer­ling­hau­ser Orts­ver­eins. Fo­to: pri­vat

Oer­ling­hau­sen (k­d). Sie en­ga­gie­ren sich eh­ren­amt­lich und set­zen sich für ihre Mit­menschen ein, sei es bei der re­gel­mäßi­gen Blut­spen­den­ak­tion in der Heinz-Siel­mann-Schule oder als Sa­nitäter beim Oer­ling­hau­ser Schüt­zen­fest und an­de­ren Sport- und Groß­ver­an­stal­tun­gen – die Hel­fer des Deut­schen Ro­ten Kreu­zes aus Oer­ling­hau­sen. Drei von ih­nen wa­ren jetzt zu Gast bei Schü­lern der 9. Jahr­gangs­stufe der Se­kun­dar­schu­le, denn das DRK ist im­mer wie­der auf der Su­che nach Nach­wuchs­kräf­ten.

Un­ter der Lei­tung von Lars Ki­lian Bra­de, selbst im Ret­tungs­dienst der Be­rufs­feu­er­wehr Pa­der­born tätig, er­hiel­ten die Ju­gend­li­chen einen in­ter­essan­ten Ein­blick in die viel­fäl­ti­gen Auf­ga­ben des Ro­ten Kreu­zes. Be­ein­dru­ckend war vor al­lem die De­mons­tra­tion ei­ner Wie­der­be­le­bung an ei­ner Ü­bungs­pup­pe. Hier zeigte sich, wie gut die Sa­nitäter des Orts­ver­eins Oer­ling­hau­sen aus­ge­bil­det sind und dass man sich im Ernst­fall wirk­lich auf sie ver­las­sen kann. Ab­sch­ließend konn­ten sich die "­Siel­män­ner" noch den Kran­ken­trans­port­wa­gen und seine Aus­stat­tung an­gu­cken. Die Heinz-Siel­mann-Schule pflegt seit vie­len Jah­ren eine enge Be­zie­hung zum Deut­schen Ro­ten Kreuz, was vor al­lem an den vie­len ehe­ma­li­gen Schü­lern in den Rei­hen des DRK-Orts­ver­eins deut­lich wird. Wei­tere In­for­ma­tio­nen zum DRK gibt es auf der Ho­me­page oder von den zahl­rei­chen Hel­fern bei ih­ren Einsät­zen.

vom 28.07.2018 | Ausgabe-Nr. 30B

