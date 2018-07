Vergünstigte Karten für Senioren

Lem­go. Mit sie­ben un­ter­schied­li­chen Pro­duk­tio­nen für Jung und Alt wird das Lem­goer Thea­ter "­Statt­ge­spräch" wie­der rund 50 Vor­stel­lun­gen mit bes­ter Un­ter­hal­tung im Lem­goer Kul­tur­bahn­hof an­bie­ten. Am 22. Sep­tem­ber star­tet die freie Thea­ter­gruppe in ihre 22. Spiel­zeit. Auch in die­sem Jahr hat die Thea­ter­gruppe der Stadt­ver­wal­tung Lemgo wie­der ein großes Kar­ten­kon­tin­gent für ei­nige Nach­mit­tag-Vor­stel­lun­gen im Kul­tur­bahn­hof Lemgo zur Ver­fü­gung ge­stellt. Die stark ver­güns­tig­ten Kar­ten kön­nen ab so­fort für 7 bzw. 8 Euro von Lem­goer Se­nio­ren oder Per­so­nen mit ge­rin­ge­rem Ein­kom­men in der Se­nio­ren­be­ra­tung der Stadt­ver­wal­tung er­wor­ben wer­den. Fol­gende In­sze­nie­run­gen wer­den als Nach­mit­tags-Vor­stel­lung in der Spiel­zeit von Sep­tem­ber 2018 bis März 2019 im Kul­tur­bahn­hof Lemgo an­ge­bo­ten: das Lust­spiel "­Der Die­ner zweier Her­ren” von Carlo Gol­doni (Sonn­tag, 30. Sep­tem­ber um 16 Uhr), die Komö­die "­Ve­ne­dig im Schnee” von Gil­les Dy­rek (Sonn­tag, 04. No­vem­ber um 16 Uhr), die Komö­die "­Die Wun­derü­bung” von Da­niel Glat­tauer (Sonn­tag, 2. De­zem­be­rum 15 Uhr), das Schau­spiel "­Die Suppe wird kalt, das Ge­dächt­nis lässt nach” von Bengt Ahl­fors (Sonn­tag, 27. Ja­nuar um 16 Uhr), der Drei­ak­ter "Un­sere Frau­en” von Eric As­sous (Sonn­tag, 17. Fe­bruar um 16 Uhr) und das Schau­spiel "Für alle das Bes­te” von Lutz Hüb­ner (Sonn­tag, 17. März um 16 Uhr). Da auch ein freier Ver­kauf ü­ber die of­fi­zi­el­len Vor­ver­kaufs­stel­len läuft, soll­ten sich die In­ter­es­sen­ten mög­lichst schnell um Kar­ten bemühen. Die Ver­güns­ti­gungs­kar­ten gibt es ab so­fort in der Se­nio­ren­be­ra­tung der Stadt­ver­wal­tung Lemgo (Schmie­de­amts­haus am Markt­platz) bei Herrn Wie­mann, der un­ter der Te­le­fon­num­mer (05261) 213-298 er­reich­bar ist. Wei­tere In­for­ma­tio­nen zu den ein­zel­nen Stü­cken gibt es auch in den lip­pe­weit aus­lie­gen­den Spiel­plä­nen und im In­ter­net un­ter "ww­w.­statt­ge­spraech.­de" oder un­ter "ww­w.­kul­tur­bahn­hof-lem­go.­de".

vom 25.07.2018 | Ausgabe-Nr. 30A

Drucken | Versenden