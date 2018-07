Kliniken bilden mehr Pfleger aus

Schulen in Lippe und Herford bieten zusätzliche Kurse an

Kreis Lip­pe/Her­ford. Das Kli­ni­kum Lippe und das Kli­ni­kum Her­ford, Trä­ger­kli­ni­ken der Schu­len für Pfle­ge­be­rufe Her­ford-Lip­pe, wol­len im Jahr 2019 zu­sätz­lich drei Aus­bil­dungs­kurse in der Ge­sund­heits- und Kran­ken­pflege an­bie­ten. Dies be­deute 70 zu­sätz­li­che Aus­bil­dungs­plätze und sei so­mit "eine wich­tige In­itia­tive in Hin­blick auf einen dro­hen­den Fach­kräf­teman­gel im Ge­sund­heits­we­sen", schreibt Pe­tra Ro­sin, Pres­se­re­fe­ren­tin der Kli­ni­kum Lippe GmbH, in ei­ner Pres­se­mit­tei­lung. Am 1. März 2019 be­ginnt in Lemgo ein Aus­bil­dungs­kurs in Teil­zeit, der sich zum Bei­spiel an Al­lein­er­zie­hende oder Wie­der­ein­stei­ger rich­tet. Am 1. April 2019 be­gin­nen zu­sätz­li­che Aus­bil­dungs­kurse in Det­mold und Her­ford. Mit die­ser In­itia­tive rea­gier­ten das Kli­ni­kum Lippe und das Kli­ni­kum Her­ford auf den ho­hen Be­darf an Pfle­ge­kräf­ten und den po­li­ti­schen wie ge­sell­schaft­li­chen Wunsch, mehr Aus­bil­dungs­plätze in den Pfle­ge­be­ru­fen an­zu­bie­ten, so Ro­sin wei­ter. In­for­ma­tio­nen zu den Vor­aus­set­zun­gen und zum Be­wer­bungs­ver­fah­ren fin­den In­ter­es­sen­ten un­ter "ww­w.pfle­ge­schu­len-hl.­de".

vom 25.07.2018

