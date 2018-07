Was bisher geschah

Fort­set­zung von Seite 1 Der LWL hatte 2015 be­schlos­sen, das Denk­mal mit der not­wen­di­gen Sa­nie­rung durch ein Re­stau­rant und ein Be­su­cher­zen­trum auf­zu­wer­ten. Hierzu wurde ein Wett­be­werb für ent­spre­chende Ent­würfe ein­ge­rich­tet, der Ent­wurf vom Ar­chi­tek­ten Pe­ter Bas­tian aus Müns­ter konnte sich durch­set­zen. In dem preis­ge­krön­ten Ent­wurf wur­den mo­derne Ar­chi­tek­tur und Denk­mal­schutz un­ter der Wür­di­gung der Ge­schichte ver­eint. Das neu auf­ge­wer­tete Denk­mal ist Be­stand­teil der "Straße der Mo­nu­men­te", wel­che sie­ben Denk­male in Deutsch­land, dar­un­ter das Völ­ker­schlacht­denk­mal in Leip­zig, bein­hal­tet. Der Ge­dan­ke, die Ga­stro­no­mie und das Be­su­cher­zen­trum in den Ring­so­ckel zu ver­la­gern, sei an­fangs eine "­ver­we­ge­ne" Idee ge­we­sen, die sich je­doch nach ei­ner Mach­bar­keits­stu­die als gar nicht so ab­we­gig er­wies. Dazu spiel­ten dem LWL noch zwei Zu­fälle in die Hand: Im Rah­men ei­ner Bo­den­un­ter­su­chung wurde fest­ge­stellt, dass der Ring­so­ckel ab­ge­rutscht war und drin­gend sa­niert wer­den müss­te. Fast zeit­gleich wurde der LWL auf das För­der­pro­gramm des Bun­des auf­merk­sam, das die Sa­nie­rung be­deut­sa­mer Denk­mä­ler in Deutsch­land un­ter­stützt. Mit ei­nem gu­ten Kon­zept und dem Ent­wurf von Ar­chi­tekt Bas­tian wurde dem LWL vom Bund eine För­de­rung von 5,8 Mil­lio­nen Euro zu­ge­si­chert. Die Stadt Porta West­fa­lica be­tei­ligte sich eben­falls mit 600.000 Euro an den Ge­samt­kos­ten von 16,6 Mil­lio­nen Eu­ro. Im Herbst 2016 ging es dann rich­tig los: drei Bau­stel­len in ei­ner wur­den be­ar­bei­tet. Am Denk­mal wur­den Ring­so­ckel aus Obern­kir­che­ner Sand­stein und die Außen­fassade re­kon­stru­iert; die Ga­stro­no­mie mit Pan­ora­ma­blick hielt Ein­zug in den Un­ter­bau der Ring­ter­rasse und das ei­gens ent­wi­ckelte Be­su­cher­zen­trum nahm lang­sam For­men an. "Wir ha­ben glück­li­cher­weise um­fang­rei­che Er­fah­run­gen da­mit, his­to­ri­sche Sach­ver­halte auf­zu­ar­bei­ten", er­klärt Matt­hias Löb. Ü­ber­ra­schun­gen am Bau Erste Ge­spräche zur Ü­ber­nahme der Ga­stro­no­mie wur­den be­reits 2008 ab­ge­hal­ten; 2012 konnte der LWL sie schließ­lich er­wer­ben. Der Ent­wurf stamme be­reits von 2013, er­klärt Matt­hias Gund­ler. "­Doch sol­che Maß­nah­men brau­chen nun mal Zeit. Darü­ber hin­aus stan­den wir vor dem glei­chen Pro­blem wie da­mals der Er­bauer des Denk­mals: Bauen ist teu­er". Da der Hang nicht stand­fest ge­nug war und sich un­ter an­de­rem durch Spren­gun­gen der Bri­ten 1946 ge­lo­ckert hat­te, wa­ren um­fang­rei­che Bau­maß­nah­men not­wen­dig, um ihn ab­zu­si­chern. Hier­für seien rund 27.000 Ku­bik­me­ter Fels und Bo­den her­aus­be­wegt wor­den und 270 Pfähle in bis zu 30 Me­tern Tiefe im Bo­den ver­senkt wor­den. Da­bei sei das ge­samte Fach­wis­sen der Fir­men so­wie die Schwin­del­frei­heit der Mit­ar­bei­ter ge­fragt ge­we­sen. Zeit­weise hät­ten da­bei ü­ber 100 Ar­bei­ter an der Bau­stelle ge­ar­bei­tet, so Gund­ler wei­ter. Da­nach seien die größe­ren Ü­ber­ra­schun­gen glück­li­cher­weise aus­ge­blie­ben, so dass es in ra­schen Schrit­ten auf der Bau­stelle vor­an­ging. Große Her­aus­for­de­rung für die Hand­wer­ker sei je­doch die Form der Ring­ter­rasse ge­we­sen. "Hier ist al­les rund und nichts recht­win­ke­lig, das ist schon et­was Be­son­de­res", sagt Matt­hias Gund­ler. Ein An­ge­bot für Kin­der im Außen­be­reich in Form ei­nes Spiel­plat­zes soll in Zu­kunft noch fol­gen. Hier­für hat die NRW-Stif­tung eine För­der­summe von 380.000 Euro zu­ge­sagt, um den Außen­be­reich rund um das Denk­mal zu ver­schö­nern. Auch eine Vi­deoü­ber­wa­chung sei be­reits in­stal­liert wor­den, des Wei­te­ren wurde auch der Park­platz ü­ber­holt. Ein­zi­ges Manko für die Be­su­cher: Par­ken am Kai­ser ist nun kos­ten­pflich­tig. Auch in Zu­kunft werde man dem Denk­mal treu blei­ben, ver­sprach Matt­hias Gund­ler. Am Denk­mal sel­ber solle die Sand­stein­kup­pel sa­niert wer­den, Aus­bes­se­run­gen sol­len ge­macht so­wie der Sand­stein ge­säu­bert wer­den. Tou­ris­mus­ma­gnet Denk­mal Fer­tig­ge­stellt lie­fert das Be­su­cher­zen­trum In­for­ma­tio­nen zum Denk­mal und Ein­bli­cke in die wech­sel­hafte Ver­gan­gen­heit des Wit­te­kind­ber­ges. Pe­ter Bas­tian er­klärt, man habe die kai­ser­li­che Schatz­kam­mer im So­ckel öff­nen und die Schätze des Kai­sers ze­le­brie­ren wol­len. Ins­ge­samt sechs Sta­tio­nen in­for­mie­ren mit Il­lus­tra­tio­nen, Ani­ma­tio­nen, Fo­tos und kur­zen Tex­ten ü­ber die Na­tur- und Kul­tur­ge­schichte der Porta West­fa­li­ca. Bei­spiels­weise zeigt die gut 17 Me­ter lange Pan­orama-Wand, die sich ent­lang des Be­su­cher­zen­trums zieht, wich­tige Sta­tio­nen in der Ge­schichte Por­tas. Mul­ti­me­diale Sta­tio­nen ge­ben den Be­su­chern die Mög­lich­keit, in die Geo­lo­gie und die His­to­rie rund um das Denk­mal ein­zut­au­chen. Am Ende des Be­su­cher­zen­trums war­tet eine Ki­no­sta­tion und zeigt einen rund sie­ben­minüti­gen Kurz­film zur Ge­schichte des Denk­mals. Diese Sta­tio­nen neh­men den Be­su­cher an die Hand und er­mög­li­chen den­noch gleich­zei­tig, sich sel­ber ein Bild ü­ber das Denk­mal zu ma­chen. "Wir wol­len einen gu­ten Ein­druck ver­mit­teln. Das Denk­mal war früher schon im­mer gut be­sucht und für Frei­zeit und Tou­ris­mus von großer Be­deu­tung und soll sich nun zur tou­ris­ti­schen Haupt­des­ti­na­tion ent­wi­ckeln", er­klärt Por­tas Bür­ger­meis­ter Bernd Hedt­mann. Das "­neu­e" Kai­ser-Wil­helm-Denk­mal sei ein Wahr­zei­chen an der Porta von na­tio­na­ler Be­deu­tung und werde po­si­tive Aus­wir­kun­gen für die ge­samte Re­gion ha­ben, die kul­tur­his­to­risch viel zu bie­ten ha­be. Als Geo­top wurde die Ge­gend be­reits 2007 für ihre na­tur­rei­che Land­schaft aus­ge­zeich­net. Durch die Bau­maß­nah­men am Denk­mal habe der LWL einen Im­puls in die Re­gion ge­ge­ben, der be­reits wei­tere Kreise ge­zo­gen hat. "Es ist viel pas­siert während­des­sen", be­rich­tet Hedt­mann. Die Ent­wick­lung am Fern­seh­turm, der end­lich wie­der eine Ga­stro­no­mie ha­be, sei ü­beraus er­freu­lich. Die Be­su­cher­zah­len am Denk­mal hät­ten sich be­reits während der Bau­maß­nahme ge­stei­gert, "­Bau­stel­len ma­chen nun mal auch neu­gie­rig", resü­miert Hedt­mann hier­zu. Zer­ti­fi­zierte Land­schafts­füh­rer böten nun Führun­gen rund um das Denk­mal an und auch bis in an­dere Stadt­teile hin­ein seien diese Aus­wir­kun­gen zu spüren. In Klei­nen­bre­men bei­spiels­weise werde die Mu­se­um­sei­sen­bahn bald wie­der fah­ren. Des Wei­te­ren sei auf­ge­fal­len, dass sich be­reits 2017 die Ü­ber­nach­tungs­zah­len um 16 Pro­zent ge­stei­gert hät­ten. Da­her werde auch zukünf­tig er­war­tet, dass die Be­her­ber­gungs­be­triebe einen "­Schub" er­fah­ren wür­den. Des Kai­sers Leib­ge­richte Das Re­stau­rant "Wil­helm 1896" be­sticht durch zum Be­su­cher­zen­trum pas­sen­den mo­der­nen De­sign und hoch­wer­ti­gen Ma­te­ria­li­en. Und der Aus­blick tut sein Ü­b­ri­ges für die Ge­samt­wir­kung des ge­lun­ge­nen Am­bien­tes. Lars Rohl­fing, Ju­nior-Chef des Re­stau­rants, be­rich­tet, dass sie für die neue Spei­se­karte alte west­fä­li­sche Ge­richte "in einen Topf ge­wor­fen" und neu in­ter­pre­tiert hät­ten. Her­aus­ge­kom­men seien hand­feste Ge­richte für die Ta­ges­ga­stro­no­mie, wie un­ter an­de­rem der Klas­si­ker Cur­ry­wur­st. Doch abends darf es dann auch et­was mehr sein, "dann kommt auch schon mal ein Fi­let auf den Tisch" sagt Rohl­fing mit ei­nem Schmun­zeln. Un­ter an­de­rem steht ei­nes der Leib­ge­richte des Kai­sers auf der Spei­se­kar­te: Stein­butt. Be­reits jetzt er­freut sich das Re­stau­rant ü­ber eine rege Nach­frage und sei be­reits für die Sil­ves­ternächte in die­sem und im kom­men­den Jahr aus­ge­bucht. Auch Fa­mi­li­en­fei­ern und Hoch­zei­ten wür­den sich hier gut fei­ern las­sen. Rund 25 bis 30 Mit­ar­bei­ter wer­den sich dann zukünf­tig um das leib­li­che Wohl der Be­su­cher küm­mern. Ins­ge­samt er­war­tet der LWL rund 150.000 Be­su­cher jähr­lich, ge­ne­rell solle sich die Auf­ent­halts­dauer am Denk­mal ver­län­gern. Ak­tu­ell fän­den Ge­spräche mit der Stadt Porta und Min­den ü­ber einen re­gel­mäßi­gen Bus­ver­kehr hoch zum Denk­mal statt. Matt­hias Löb ver­si­chert aber be­reits jetzt: "Wir brau­chen uns hier nicht zu ver­ste­cken, wir ha­ben hier et­was hoch­wer­ti­ges ge­baut", so Löb ab­sch­ließend. (nh)

vom 25.07.2018 | Ausgabe-Nr. 30A

