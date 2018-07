Porta will auch Lipper locken

Porta West­fa­lica (n­h). Nach rund 22 Mo­na­ten in­ten­si­ver Bau­zeit ist die große Wie­der­eröff­nung des Kai­ser-Wil­helm-Denk­mals auf dem Wit­te­kinds­berg in Porta West­fa­lica voll­zo­gen. Das Denk­mal, zweit­größtes Na­tio­nal­mo­nu­ment Deutsch­lands, mit sei­ner wie­der­her­ge­stell­ten Ring­ter­ras­se, dem Be­su­cher­zen­trum und der Ga­stro­no­mie im Un­ter­bau des Denk­mals ist ein Pres­ti­ge­pro­jekt des Land­schafts­ver­ban­des West­fa­len-Lippe (LWL) und der Stadt Porta West­fa­lica und soll als ü­ber al­lem thro­nen­des Wahr­zei­chen als tou­ris­ti­scher An­zie­hungs­punkt der Re­gion die­nen.

Der Stolz des Kai­sers Lange hat das Denk­mal in ei­ner Art Win­ter­schlaf ge­schlum­mert, um nun end­lich wie­der im vol­len Glanze zu er­strah­len. Vor dem großen Kai­ser er­streckt sich die wie­der­her­ge­stellte Ring­ter­rasse und er­mög­licht den glei­chen, atem­be­rau­ben­den Blick ü­ber das Tal und den Ja­kobs­berg, den der "Wil­lem" be­reits seit rund 122 Jah­ren ge­nießt. Doch zu sei­nen Füßen, im Un­ter­bau der wie­der­her­ge­stell­ten Ring­ter­ras­se, er­streckt sich nach fast zwei Jah­ren Bau­zeit ein ganz neu­es, ei­ge­nes Uni­ver­sum. Ü­ber einen glä­ser­nen Ein­gang geht es die Stu­fen zum neuen Be­su­cher­zen­trum und zur Ga­stro­no­mie "Wil­helm 1896" hin­un­ter. Tre­ten Be­su­cher ein, be­grüßt sie eine Ga­le­rie mit "­Kai­ser­li­chen Aus­sich­ten", in­klu­sive der un­ü­ber­seh­ba­ren Aus­sicht aus den Pan­ora­ma­fens­tern rund um die Ring­ter­ras­se. 15 neue Ring­bö­gen, aus­ge­stat­tet mit großen Glas­fens­tern, er­mög­li­chen den Be­su­chern an Ta­gen mit kla­rer Sicht einen Aus­blick bis zum Stein­hu­der Meer in der einen Rich­tung, nach Haus­berge und Porta und Pe­ters­ha­gen und Lahde in den an­de­ren Rich­tun­gen. Die Aus­sicht ü­ber das Wie­hen­ge­birge und die We­ser ist atem­be­rau­bend und lässt einen fast die wei­tere Um­ge­bung ver­ges­sen. Be­sinnt sich der Be­su­cher und steu­ert sei­nen Blick wie­der ins In­nere der Ring­ter­ras­se, er­streckt sich auf 270 Qua­drat­me­tern ein mo­der­nes Be­su­cher­zen­trum, dass so­wohl his­to­ri­sche und kul­tu­relle Aspekte rund um das Denk­mal auf­be­rei­tet hat. "Hier erzählen wir die ganze Ge­schich­te: von den Rö­mern in Ger­ma­nien ü­ber Preußens Pomp bis zum Elend der Zwangs­ar­bei­ter im Zwei­ten Welt­krieg in den Stol­len di­rekt un­ter dem Mo­nu­ment", er­klärt LWL-Di­rek­tor Matt­hias Löb. Hier öffne sich nicht nur geo­lo­gisch, son­dern auch his­to­risch das Tor zu West­fa­len. Fort­set­zung auf Seite 2

vom 25.07.2018 | Ausgabe-Nr. 30A

