Familienbildung legt Programm vor

Kreis Lip­pe. Der neue Ver­an­stal­tungs­ka­len­der der Evan­ge­li­schen Fa­mi­li­en­bil­dung mit vie­len An­ge­bo­ten für das zweite Halb­jahr 2018 ist er­schie­nen. Hier er­hal­ten El­tern einen Ü­ber­blick ü­ber die El­tern-Kind-Grup­pen, die für El­tern mit Ba­bys im ers­ten Le­bens­jahr und mit Kin­dern ab dem ers­ten Ge­burts­tag an vie­len Or­ten Lip­pes neu be­gin­nen. Darü­ber hin­aus wer­den El­tern­kurse und In­foa­bende an­ge­bo­ten. Eine Schu­lung für neue El­tern-Kind-Grup­pen­lei­te­rin­nen rich­tet sich an mo­ti­vierte Men­schen, die In­ter­esse ha­ben, zukünf­tig bei der Fa­mi­li­en­bil­dung mit­ar­bei­ten. Wie­der im Pro­gramm ist auch die Qua­li­fi­zie­rung für die Kin­der­ta­gespflege so­wie Fort­bil­dungs­ver­an­stal­tun­gen für Men­schen in päd­ago­gi­schen Be­ru­fen. Das Pro­gramm ist bei der Evan­ge­li­schen Fa­mi­li­en­bil­dung er­hält­lich; per E-Mail an "fa­mi­lie@lip­pi­sche-lan­des­kir­che.­de" oder tel. un­ter (05231) 976-670 kann es an­ge­for­dert wer­den. An­mel­den kann man sich be­reits jetzt, auch on­line un­ter "ww­w.lip­pi­sche-lan­des­kir­che.­de/­bil­dung".

