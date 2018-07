Höhn verwebt lokale und globale Themen

Um­welt­mi­nis­te­rin Bär­bel Höhn re­fe­riert ü­ber die Gren­zen des Wachs­tums. Fo­to: Het­land

Kreis Lip­pe/Lemgo (ah). Im Schloss Brake hat die lip­pi­sche Ge­sell­schaft für Po­li­tik und Zeit­ge­schichte (LG­PZ) ihr 30-jäh­ri­ges Be­ste­hen ge­fei­ert. Ne­ben vie­len an­de­ren hoch­karäti­gen Gäs­ten war auch die ge­ma­lige NRW-Um­welt­mi­nis­te­rin Bär­bel Höhn zu Gast. Ihr Vor­trag "­Die Gren­zen des Wachs­tums – Wir ge­fähr­den un­sere Le­bens­grund­la­gen" war ein Höhe­punkt der Ver­an­stal­tung. "Ü­ber die ver­gan­ge­nen 30 Jah­ren hat die lip­pi­sche Ge­sell­schaft für Po­li­tik und Zeit­ge­schichte ih­ren Platz in der Mitte des geis­ti­gen Le­bens ge­fun­den", so der stell­ver­tre­tende Vor­sit­zende Fried­rich-Wil­helm Held. Eine Rück­schau auf das Wir­ken des LGPZ hielt Eli­sa­beth We­bel in Ver­tre­tung des ge­sund­heit­lich ver­hin­der­ten Ver­eins­vor­sit­zen­den Karl-Her­mann Haa­ck, be­rich­tete von zahl­rei­chen Vor­trä­gen, Dis­kus­sio­nen und den jähr­li­chen The­men­fahr­ten, die einen tie­fen Ein­blick in his­to­risch-po­li­ti­sche Pro­blem­stel­lung er­mög­lich­ten. Eben jene Pro­ble­me, die auch Bär­bel Höhn in ih­rer Rede her­vor­hob. Sie legte den Fo­kus auf den Er­halt un­se­rer Le­bens­be­din­gun­gen. "Das glo­bale ‚­Me­ga­the­ma’ Flücht­linge steht hier der lo­ka­len In­dus­tria­li­sie­rung 4.0 ge­genü­ber", er­klärte die Po­li­ti­ke­rin und warn­te, die De­batte als ne­bulö­ses po­li­ti­sches Kon­strukt zu un­ter­schät­zen, das ir­gendwo auf der Welt statt­fin­de, aber nicht vor der ei­ge­nen Haustüre. Im Ge­gen­teil, "­ge­rade hier in Lippe se­hen wir an den jüngs­ten Ent­wick­lun­gen bei Weid­mül­ler, Phoe­nix und Co, wie stark wir vom Wan­del be­trof­fen sin­d". Als lo­cke­res Ge­gen­ge­wicht zu den erns­ten Po­li­tikt­he­men sorgte der be­kannte Blues-Har­pist Die­ter Kropp für Un­ter­hal­tung. In ei­nem lau­ni­gen Mix aus Mu­sik und Wor­ten erzählte er An­ek­do­ten aus sei­nem Le­ben als wasch­ech­ter Barn­tru­per.

