"Lippe zu Fuß erleben" neu aufgelegt

Wanderführer des Lippischen Heimatbundes umfasst 30 Touren

Kreis Lip­pe. Recht­zei­tig zum Deut­schen Wan­der­tag in Det­mold (13. bis 20. Au­gust) hat der Lip­pi­sche Hei­mat­bund den Wan­der­füh­rer "Lippe zu Fuß er­le­ben"ü­ber­ar­bei­tet. Das mit zahl­rei­chen Fo­to­gra­fien und Kar­ten il­lus­trierte Buch um­fasst 30 Wan­de­run­gen durch das Lip­per­land. Orts­kun­dige Au­to­ren er­läu­tern nicht nur die ein­zel­nen Wan­der­rou­ten, son­dern ver­mit­teln auch kul­tur­ge­schicht­li­che und na­tur­kund­li­che Be­son­der­hei­ten, die zu ent­de­cken sind.

Aus je­der Ge­meinde in Lippe wurde min­des­tens eine Wan­de­rung auf­ge­nom­men. "Das Buch be­schreibt be­kannte We­ge, aber auch echte Ge­heim­tipps, wie den ‚Wes­ter­berg­weg‘ in Sü­dostlippe und eine Stre­cke im Be­reich der Ex­ter­ta­ler Rand­höhen," fasst Jo­han­nes Ko­pel-Varch­min, Lei­ter der Fach­stelle Wan­dern im Hei­mat­bund, die Be­son­der­heit des Bu­ches zu­sam­men. Alle im Buch be­schrie­be­nen Tou­ren seien ü­ber­prüft, We­ge­ver­läufe zum Teil geän­dert und mit Un­ter­stüt­zung der Geo­in­for­ma­tion des Krei­ses neue Kar­ten er­stellt wor­den. Sehr stark ver­än­dert wur­den die Wege im Wan­der­ge­biet Köter­berg, die Wild­diebs­route im Ex­ter­tal und die Och­sen­tour in der Wis­ting­hau­ser Senne (Oer­ling­hau­sen). Neu in das Buch auf­ge­nom­men wur­den 2017 der neu ent­stan­dene Vel­mer­stot­weg und der Dü­nen­pfad in Au­gust­dorf. "­Ver­stärkt ist es uns ge­lun­gen, Wege zu be­schrei­ben, die durch­gän­gig mit ei­nem We­ge­zei­chen ver­se­hen sind, so wie der Os­ter­berg­weg Lüg­de, die Och­sen­tour in Oer­ling­hau­sen oder der Vel­mer­stot­weg in Horn-Bad Mein­ber­g", freut sich Ko­pel-Varch­min. "­Be­schrei­bun­gen und Kar­ten sind so prä­zi­se, dass sie das Ver­lau­fen schwer ma­chen", er­gänzt Hei­mat­bund-Mit­ar­bei­ter An­dreas Rahns schmun­zelnd. Der Band ent­halte auch zahl­rei­che neue Fo­tos und do­ku­men­tiere die We­ge­ar­beit der eh­ren­amt­li­chen We­ge­warte im Lip­pi­schen Hei­mat­bund. Einen be­son­de­ren Dank rich­tet der Hei­mat­bund an Bio­lo­gi­sche Sta­tion Lip­pe, die zahl­rei­che In­for­ma­tio­nen zu Na­tur und Ge­schichte bei­steu­er­te. "Außer­dem dan­ken wir Falko Sie­ker für die wun­der­ba­ren Fo­tos und die Er­stel­lung der neuen Kar­ten und Höhen­pro­fi­le, un­se­ren Eh­ren­amt­li­chen, al­len voran Jo­han­nes Ko­pel-Varch­min, Hel­mut Dep­ping, Adolf Na­gel und Elke Schä­fer, so­wie un­se­rem Mit­ar­bei­ter An­dreas Rahns, die alle ge­mein­sam die­ses Buch erst mög­lich ge­macht ha­ben", zeigt sich Hei­mat­bund Vor­sit­zen­der Dr. Al­bert Hü­ser be­geis­tert. Der Wan­der­füh­rer (Ver­lag Jörg Mitz­kat, 270 Sei­ten) ist zum Preis von 14,80 Euro im Hei­mat­la­den des Lip­pi­schen Hei­mat­bun­des, im Buch­han­del und on­line ü­ber Www­w.lip­pi­scher-hei­mat­bun­d.­de" zu be­zie­hen. Mit­glie­der im Lip­pi­schen Hei­mat­bund er­hal­ten ihn zum Mit­glie­der­son­der­preis von 12,50 Euro ü­ber den Lip­pi­schen Hei­mat­bund.

vom 21.07.2018 | Ausgabe-Nr. 29B

