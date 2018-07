Fahrt nach Schmalkalden

Kreis Lip­pe. Die Lip­pi­sche Lan­des­kir­che bie­tet eine Fahrt zur Aus­stel­lung "Schmal­kal­di­scher Bund – Der Be­ginn der Kir­chen­spal­tung in Eu­ro­pa" im Mu­seum Schloss Wil­helms­burg in Schmal­kal­den (Thürin­gen) an. Von Mon­tag, 27. bis Diens­tag, 28. Au­gust ste­hen zum Bei­spiel eine Stadt­führung und eine Be­geg­nung mit Mu­se­ums­di­rek­tor Dr. Kai Leh­mann auf dem Pro­gramm. Die­ser be­rich­tet ü­ber das bun­des­weite Er­in­ne­rungs­ar­chiv zur He­xen­ver­fol­gung. Der Preis für die Fahrt be­trägt 198 Eu­ro. Wei­tere In­for­ma­tio­nen und An­mel­dung (bis 10. Au­gust) te­le­fo­nisch un­ter (05231) 976-742.

vom 21.07.2018 | Ausgabe-Nr. 29B

