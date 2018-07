Zusatz-Führungen

Externsteine und Hermannsdenkmal

Kreis Lip­pe. Die Denk­mal-Stif­tung des Lan­des­ver­ban­des Lippe bie­tet in der Fe­ri­en­zeit wie­der zu­sätz­li­che Führun­gen am Kul­tur- und Na­tur­denk­mal Ex­t­ern­steine in Horn-Bad Mein­berg und am Her­manns­denk­mal in Det­mold an. Im Juli und Au­gust kön­nen die bei­den Stät­ten so­wohl am Sams­tag, Sonn­tag, als auch am Mon­tag und Mitt­woch un­ter fach­kun­di­ger Führun­gen be­sich­tigt wer­den. Start ist je­weils um 11 Uhr am In­fo­zen­trum Ex­t­ern­steine be­zie­hungs­weise um 14 Uhr an Tou­rist-Info am Her­manns­denk­mal, Dauer etwa eine Stun­de. Kos­ten pro Führung be­lau­fen sich auf 6 Euro pro Per­son, Kin­der (bis 14 Jah­re) zah­len 3 Eu­ro, der Ein­tritt zur Be­stei­gung ist in­klu­si­ve. Wer die Führun­gen als Pa­ket bucht, zahlt 10 Euro (er­mäßigt 5 Eu­ro).

vom 21.07.2018 | Ausgabe-Nr. 29B

