Auszeit auf Juist

Angbeot der Lippischen Landeskirche

Kreis Lip­pe. Men­schen aus Lippe und Um­ge­bung ha­ben in die­sem Jahr im Som­mer und im Herbst noch zwei­mal die Ge­le­gen­heit, eine Aus­zeit auf der Nord­seein­sel Juist zu bu­chen. Gün­ter Puz­berg, Be­auf­trag­ter für die Wo­chen der Be­sin­nung, bie­tet dazu zwei Ter­mine an. Vom 1. bis 8. Sep­tem­ber sol­len die von Pau­lus be­nann­ten "­Ga­ben Got­tes" für sich ent­deckt wer­den: Kraft, Liebe und Be­son­nen­heit. In der Wo­che vom 27. Ok­to­ber bis 3. No­vem­ber geht es an­hand des Pro­phe­ten­bu­ches Jona um die Wege und Um-Wege im ei­ge­nen Le­ben. Beide Ter­mine fin­den im "Haus der Viel­fal­t" (früher: In­sel­hos­piz) Juist statt, die An­reise er­folgt mit dem Bus. Schwer­punkte des Pro­gramms sind je­weils bib­li­sche Texte und ei­gene Le­bens­er­fah­run­gen der Teil­neh­mer. Ein be­son­de­res High­light sind die für diese Wo­chen ge­schrie­be­nen und kom­po­nier­ten Lie­der. Ne­ben dem krea­tiv ge­stal­te­ten Pro­gramm gibt es viel freie Zeit für Son­ne, Wind und Meer. An­mel­dun­gen nimmt das Lip­pi­sche Lan­des­kir­chen­amt in Det­mold un­ter (05231) 976-742 ent­ge­gen. Nähe­res steht auf der Ho­me­page "ww­w.wo­che-der-be­sin­nung.­de".

vom 21.07.2018 | Ausgabe-Nr. 29B

