Überdacht, neu konzipiert und schließlich wachgeküsst

Staatsbad und Stadt holen den Kurpark aus einem langen Dornröschenschlaf

Bad Sal­zu­flen (n­r). Zu­ge­ge­ben – der mäch­ti­ge, alte Baum­be­stand war schon im­mer ein Au­genöff­ner, aber der Rest des Kur­parks? Gab es da nicht ir­gendwo den Leo­pold­brun­nen? Wo führ­ten die ge­ra­den "­Fußschnell­we­ge" ei­gent­lich hin? Hohe Bü­sche und dich­tes Ge­strüpp ver­hin­der­ten vor nicht allzu lan­ger Zeit noch den freien Blick für Kur­gäste und Be­su­cher. Ma­le­risch und ge­heim­nis­voll mu­tete der Park bis dato zwar an, aber dass Stadt und Staats­bad doch we­sent­lich mehr zu bie­ten ha­ben, wurde erst am ver­gan­ge­nen Wo­chen­ende zur of­fi­zi­el­len Eröff­nung des Kur­parks deut­lich: Aus dem einst so ver­schlos­se­nen Park hat sich ein of­fe­ner, de­tail­ver­lieb­ter und er­leb­ni­s­ori­en­tier­ter Kur­park ent­wi­ckelt. Zwei Jahre hat­ten die um­fang­rei­chen Um­bau­ar­bei­ten in An­spruch ge­nom­men. Bür­ger­meis­ter Dr. Ro­land Tho­mas, Staats­bad-Ge­schäfts­füh­rer Ste­fan Krie­ger und Land­schafts­ar­chi­tekt Nils Kor­te­meier ha­ben am ver­gan­ge­nen Sams­tag – noch vor der of­fi­zi­el­len Eröff­nung – die Park­be­su­cher nicht ganz ohne ein großes Quent­chen Stolz durch den neuen Kur­park ge­führt. Und Stolz ist si­cher­lich an­ge­bracht, denn dem Auge eröff­net sich jetzt ein wun­der­schön ge­stal­te­ter Park, der ak­tive und ent­span­nende Ele­mente ge­konnt mit­ein­an­der in Ver­bin­dung zu brin­gen ver­mag. Statt grad­li­ni­ger "­Fußschnell­we­ge" ist das We­ge­netz jetzt als "Acht" an­ge­legt, der Park von vie­len Sei­ten in sei­ner Ruhe ü­ber­schau­bar ge­wor­den. Jetzt la­den Kneipp­gar­ten, Kneipp-In­sel mit Ak­tiv-Bar­fußpfad nebst Er­leb­nispar­cours und So­le­strand Kur­gäs­te, aber auch Ein­hei­mi­sche ein, den Kur­park und seine neu ge­won­nene Auf­ent­halts­qua­lität zu er­le­ben. Es gibt Lie­ge­be­rei­che in­mit­ten sat­ten Grüns mit Strand­kör­ben auf der Kneipp-In­sel und am So­le­strand. Auf letz­te­rem steht ein me­ter­ho­her Sole-Pott mit Ü­ber­lauf, der Be­su­chern die Mög­lich­keit ge­ben soll, Sole mit (fast) al­len Sin­nen zu er­fah­ren: se­hen, rie­chen, fühlen und schme­cken. Etwa 3,5 Mil­lio­nen Euro sind in das Großpro­jekt ge­flos­sen, Land und Bund tra­gen 80 Pro­zent der Kos­ten des Vor­zei­ge­ob­jek­tes. Den neuen Kur­park se­hen viele Be­su­cher al­ler­dings fernab der Kos­ten und sie sind sich ei­nig – Stadt, Staats­bad und Gäste ge­win­nen glei­cher­maßen durch das neue Kon­zept.

vom 21.07.2018 | Ausgabe-Nr. 29B

