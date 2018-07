Ferienjobs bleiben meist steuerfrei

Finanzamt Lemgo informiert

Kreis Lip­pe. Viele Schü­ler und Stu­den­ten ar­bei­ten in den Som­mer­mo­na­ten in Fe­ri­en­jobs, um sich et­was Geld dazu zu ver­die­nen und einen Ein­druck vom Be­rufs­all­tag zu ge­win­nen. Dann stellt sich im­mer auch die Fra­ge: Muss ich das ver­steu­ern?

"­Die Re­ge­lun­gen sind un­kom­pli­ziert und soll­ten nie­man­den von sei­nem Job ab­hal­ten. Die al­ler­meis­ten Fe­ri­en­job­ber zah­len letzt­lich ü­ber­haupt keine Steu­ern. Bei ei­nem Brut­to­ar­beits­lohn von bis zu 12.353 Euro im Jahr 2018 fällt zum Bei­spiel in der Steu­er­klasse I gar keine Lohn­steuer an", sagt Sven Brink­mann, Lei­ter des Fi­nanz­amts Lem­go. Brink­mann emp­fiehlt Fe­ri­en­job­bern, dem Ar­beit­ge­ber sind Steuer-Iden­ti­fi­ka­ti­ons­num­mer, Ge­burts­da­tum und die In­for­ma­tion, ob es sich um das erste Be­schäf­ti­gungs­ver­hält­nis han­delt, mit­zu­tei­len. An­hand die­ser An­ga­ben kann er die Lohn­steu­er­ab­zugs­merk­ma­le, zum Bei­spiel Steu­er­klasse und Re­li­gion, elek­tro­nisch ab­ru­fen." Be­halte der Ar­beit­ge­ber zu viel Lohn­steuer ein, kön­nen sich die Fe­ri­en­job­ber diese nach Ab­lauf des Ka­len­der­jah­res mit ei­ner Ein­kom­men­steu­erer­klärung beim Fi­nanz­amt zurück­ho­len. Ar­beit­ge­ber kön­nen statt­des­sen auch im Rah­men ei­nes 450-Euro-Jobs die Lohn­steuer pau­schal ver­steu­ern und für den Fe­ri­en­job­ber ü­ber­neh­men. In die­sem Fall muss der so­ge­nannte Mi­ni­job nicht im Rah­men der Ein­kom­men­steu­erer­klärung er­fasst wer­den. Brink­mann rät, die un­ter­schied­li­chen Be­steue­rungs­mög­lich­kei­ten in ei­nem Ge­spräch mit dem Ar­beit­ge­ber zu klären. Wei­tere In­for­ma­tio­nen gibt es un­ter "ww­w.­fi­nanz­ver­wal­tung.n­r­w.­de" oder in den Bro­schüre "­Steu­er­tipps für Schü­le­rin­nen, Schü­ler und Stu­die­ren­de".

vom 18.07.2018 | Ausgabe-Nr. 29A

