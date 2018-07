Ferienzeit ist Baustellenzeit

Auch auf lippischen Straßen ist mit Stop-and-go im Berufsverkehr zu rechnen

Kreis Lippe (rk). Kurz vor Fe­ri­en­be­ginn geht es Jahr für Jahr los: Zahl­rei­che Bau­stel­len und die da­mit ver­bun­de­nen Straßen­sper­run­gen ma­chen Ver­kehrs­teil­neh­mern das Le­ben schwer. Da­bei ist es durch­aus sinn­voll, das re­du­zierte Ver­kehrs­auf­kom­men während der Schul­fe­rien zum An­lass zu neh­men, um drin­gend not­wen­dige Straßen­bau­maß­nah­men durch­zu­führen. Denn meis­tens ist es nicht mög­lich, die Som­mer­bau­stel­len ex­akt auf den Zeit­raum zwi­schen Fe­ri­en­be­ginn und -ende zu ter­mi­nie­ren. Auch in Lippe wur­den die ers­ten Bau­stel­len be­reits vor ei­ni­gen Ta­gen ein­ge­rich­tet. Für Pend­ler be­deu­tet dies, dass sie un­ter Um­stän­den noch län­ger un­ter­wegs sind als oh­ne­hin schon. An zahl­rei­chen Ver­kehrs­kno­ten­punk­ten des lip­pi­schen Haupt­straßen­net­zes ist zäh­fließen­der Ver­kehr und Stau vor­pro­gram­miert, denn auch die Ka­pa­zitäten der Um­lei­tungs­stre­cken sind nicht im­mer dem er­höh­ten Ver­kehrs­auf­kom­men ge­wach­sen. Ver­kehrs­teil­neh­mer müs­sen sich in Lippe zur­zeit und während der nächs­ten Wo­chen auf fol­gende größere Straßen­bau­stel­len ein­rich­ten. Eine Liste der größe­ren, aku­tu­el­len Bau­stel­len auf Bun­des-, Lan­des- und Kreiss­traßen fin­den Sie auf Seite 3 (Stand bei Re­dak­ti­ons­schluss)

vom 18.07.2018 | Ausgabe-Nr. 29A

