Festwochenende mit der ersten Soleprinzessin

Kurbad feiert 200-jähriges Bestehen

Bad Sal­zu­flen (WAG). Zum ers­ten Mal in sei­ner mitt­ler­weile 200-jäh­ri­gen Ge­schichte hat Bad Sal­zu­flen jetzt eine So­le­prin­zes­sin gekürt. Ju­lia Sutt­mann kennt sich bes­tens aus. So konnte die 25-Jäh­rige alle Fra­gen beim Quiz mühe­los be­ant­wor­ten. Die frisch ge­krön­te­So­le­prin­zes­sin ar­bei­tet als Ver­kaufs­re­prä­sen­tan­tin beim Ma­ri­tim. "Ich wohne so gerne in Bad Sal­zu­flen, finde es so schön hier, da war es klar, dass ich mich um das Amt be­wer­be", erzählt Sutt­mann. Et­li­che Be­wer­bun­gen seien beim Staats­bad-Mar­ke­ting ein­ge­gan­gen, doch in den Ge­sprächen habe sich Ju­lia schnell als Fa­vo­ri­tin her­aus­kris­tal­li­siert, be­rich­tet Ste­fa­nie Grä­ber vom Staats­bad-Mar­ke­ting. Mit dun­kelblauem Taft­kleid, Schärpe und Dia­dem wird Ju­li­a­Sutt­mann die Kur­stadt nun bei of­fi­zi­el­len An­läs­sen ver­tre­ten. Vor­wie­gend an Wo­chen­en­den ist die 25-Jäh­rige dann eh­ren­amt­lich un­ter­wegs. Ihre Mission: "Ich will noch mehr Men­schen von Bad Sal­zu­flen be­geis­tern." Frisch ge­krönt geht Sutt­mann­mit En­tou­rage durch den Park, im­mer wie­der gibt es Fo­to­auf­nah­men, im­mer wie­der muss sie von sich und ih­rer Auf­gabe be­rich­ten. Auch sie freut sich an den vie­len At­trak­tio­nen am Fa­mi­li­en­sonn­tag. Auf den We­gen lau­fen so ge­nannte Wal­king Acts: als bunte Blu­men, ani­mierte Lit­faßsäule oder auch als le­ben­des Buch. Auf der Bühne der Kon­zert­mu­schel spielt das Fi­nal Bar Or­che­s­ter, eine ka­ta­la­ni­sche Thea­ter­gruppe zeigt auf dem Kon­zert­hal­len­vor­platz ihr Kön­nen. Dazu gibt es Mit­mach-Ak­tio­nen und Spielstände für Kin­der, die ebenso wie die Er­wach­se­nen auch das Was­ser am So­le­ge­fäß, den Par­cours auf der Kneipp-In­sel oder die re­na­tu­rierte Salze für sich ent­de­cken.

vom 18.07.2018 | Ausgabe-Nr. 29A

