Kinder sollen sich gegen Belästigung wehren

Aktion von Stadt, Pro Familia und Kreispolizei im Bega-Bad

Kreis Lip­pe/ Bad Sal­zu­flen (WAG). Po­li­zei, Stadt und Pro Fa­mi­lia wol­len Kin­der und Ju­gend­li­che sen­si­bi­li­sie­ren, sich bei ü­ber­grif­fi­gem Ver­hal­ten Hilfe zu ho­len. Im Bega-Bad er­klär­ten Behör­den­ver­tre­ter jetzt den Kin­dern, an wen sie sich wen­den kön­nen. Das Mot­to: "­Stopp mit lus­tig” Aber auch an Er­wach­sene wurde ap­pel­liert, auf­merk­sam zu sein und Kin­dern zurseite zu ste­hen. Chris­tine von Bor­ries vom Ju­gend­amt weiß es aus ih­rem Be­kann­ten­kreis: Wie viele Er­wach­sene ha­ben in ih­rer Ju­gend im Schwimm­bad selbst ir­ri­tie­rende Er­fah­run­gen ge­macht, wur­den be­tatscht, fühl­ten sich be­ob­ach­tet und trau­ten sich nicht, den Vor­fall zu mel­den? Um mit den Kin­dern ins Ge­spräch zu kom­men, hat­ten die Or­ga­ni­sa­to­ren im Bega-Bad einen Tisch mit Prä­sen­ten und ein Glücks­rad auf­ge­baut. "Viele schä­men sich oder wis­sen nicht, wem sie sich an­ver­trauen kön­nen‚” erzählt An­drea Ro­de­kamp vom Ju­gend­amt. Ihr ist wich­tig, dass die Kin­der er­fah­ren: ‚"Du wirst ernst ge­nom­men, und es gibt Hil­fe.” Ers­ter An­sprech­part­ner im Schwimm­bad sollte stets der Ba­de­meis­ter sein, Hilfe gibt es aber auch an der Kasse oder bei an­de­ren Er­wach­se­nen. Wich­tig war es Det­lev Dirks von "Pro Fa­mi­lia‚” und Elke Wacht­mann von der Kreis­po­li­zei­behörde aber auch, vor al­lem Jun­gen das ei­gene Ver­hal­ten vor Au­gen zu führen. ‚"­Man­chen ist gar nicht be­wusst, was sie mit ih­rem Auf­tre­ten be­wir­ken.” Soll­ten sich Kin­der, Ju­gend­li­che oder auch an­dere Be­su­cher des Bega-Bads be­drängt fühlen, so for­dern die Be­tei­lig­ten eins: Zi­vil­cou­ra­ge. "Je­der muss sich äußern, den Ba­de­meis­tern die Beläs­ti­gun­gen an­zei­gen, nur dann kann sich et­was än­dern.”

vom 18.07.2018 | Ausgabe-Nr. 29A

Drucken | Versenden