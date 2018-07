Akazienstraße bis 20. Juli gesperrt

Sanierungsarbeiten des Baubetriebshofs

Bad Sal­zu­flen. Die Aka­zi­en­straße ist in Höhe Haus­num­mer 28 in der Zeit von MItt­wo­ch, 18. Ju­li, bis Frei­tag, 20. Ju­li, ge­sperrt. Der städ­ti­sche Bau­be­triebs­hof führt hier Sa­nie­rungs­ar­bei­ten an der Straßen­de­cke durch. An­lie­ger kön­nen bis zur Bau­stelle pas­sie­ren. Die Stadt­bus­li­nie 941 wird in die­ser Zeit nicht wie ge­wohnt ü­ber Un­ter den Bu­chen, Wald­straße, Aka­zi­en­straße, Ul­men­straße und Stauteich­straße ge­lenkt son­dern di­rekt von der Ahorn­straße wie­der zurück Un­ter den Bu­chen und Da­masch­ke­straße fah­ren. Die Hal­te­stel­len "A­sen­bur­g", "Wald­straße", "Föhren­straße", "­Stauteich­straße" und "A­ka­zi­en­straße" wer­den nicht an­ge­fah­ren. Die Fahr­gäste aus die­sem Be­reich kön­nen die Hal­te­stelle "Un­ter den Bu­chen" , "A­horn­straße" oder auch al­ter­na­tiv die Hal­te­stelle "Tal­straße" oder die Er­satz­hal­te­stelle "Am Stein­brink" von den Li­nien 943 und 947 nut­zen. Bitte be­ach­ten Sie die Aus­hänge in den Fahr­plankäs­ten.

vom 18.07.2018 | Ausgabe-Nr. 29A

Drucken | Versenden