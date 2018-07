Filme im Mondschein

Programm fürs Open-Air-Kino auf der Waldbühne steht

Be­son­de­res Er­leb­nis: Die Ki­no­a­bende auf der Wald­bühne am Her­mann be­geis­tern durch ihr ein­zig­ar­ti­ges Am­biente Jahr für Jahr tau­sende Be­su­cher. Fo­to: Lan­des­ver­band Lippe

Kreis Lip­pe/­Det­mold. Zum Pro­­gramm auf der Wald­bühne am Her­­manns­­denk­­mal gehört auch in die­sem Jahr wie­­der das Mon­d­schein­ki­no. Vom 20. Juli bis 12. Au­­gust läuft auf der großen Lein­wand vor fas­­zi­­nie­ren­­der Ku­­lisse täg­lich ein Film, am 4. und 11. Au­gust so­gar zwei. Ge­zeigt wer­den Filme für Ro­man­ti­ker ("Das Leuch­ten der Er­in­ne­rung"), Ac­tion­lieb­ha­ber ("­Dead­pool") und Fa­mi­lien ("Jim Knopf und Lu­kas der Lo­ko­mo­tiv­füh­rer"). Wer sich gern gru­selt, sollte sich den 4. Au­gust vor­mer­ken: Dann läuft der Film "Es" nach dem Hor­ror-Klas­si­ker von Ste­phen King. Auch der Os­car-Ge­win­ner "S­hape of Wa­ter – Das Flüs­tern des Was­ser­s" und die deut­sche Os­car-Hoff­nung "Aus dem Nichts" von Fa­tih Akin ste­hen auf dem Pro­gramm. Freunde der franzö­si­schen Komö­die dür­fen sich "Das Le­ben ist ein Fest" freu­en, mu­si­ka­lisch wird es mit den Hits von Abba beim "­Mama Mia! Here we go again". Lein­wand-Lieb­ling Elyas M‘­Ba­rek ist mit dem an­rühren­den Film "­Die­ses be­scheu­erte Herz" ver­tre­ten.

Be­­ginn ist je­weils bei Ein­­bruch der Dun­kel­heit (zwi­schen 21 und 22 Uhr), Ein­lass ab 19.30 Uhr. Kar­ten sind im Vor­­­ver­­­kauf und an der Aben­d­­kasse 8,50 Eu­ro er­hält­lich, Kin­­der und Ju­gend­li­chen un­ter 16 Jah­ren, Schü­­ler und Stu­­den­ten mit ent­spre­chen­­dem Aus­­weis zah­len 7,50 Eu­ro. Der Ein­tritt am Stumm­film­a­bend kos­tet 12 Euro (er­mäßigt 10 Eu­ro), für den Fa­mi­li­en­film zah­len alle Be­su­cher je­weils 5 Eu­ro. Ver­pfle­gung gibt es vor Ort, Be­su­cher dür­fen aber auch einen ei­ge­nen Pick­nick­korb pa­cken und mit­brin­gen. Mit Sitz­kis­sen und De­cke wird es auch bei küh­le­ren Tem­pe­ra­tu­ren gemüt­lich. Das kom­plette Pro­gramm: "­Aus­ge­rech­net Wol­ken­krat­zer – Safty last" (19. Ju­li, Stumm­fil­m), "­Mord im Ori­ent­ex­press" (20. Ju­li), "­Die­ses be­scheu­erte Herz" (21. Ju­li), "­Three Bill­boards out­side Eb­bing, Miss­ou­ri" (22. Ju­li), "­Fifty sha­des of grey – Be­freite Lust" (23. Ju­li), "­Die Sch’tis in Pa­ris" (24. Ju­li), "Wun­der" (25. Ju­li), "­Die dun­kelste Stun­de" (26. Ju­li), "Ju­ras­sic World – Das ge­fal­lene Kö­nig­reich" (27. Ju­li), "­Dead­pool 2" (28. Ju­li), "Aus dem Nichts" (29. Ju­li), "Lo­ving Vin­cent" (30. Ju­li), "Das Le­ben ist ein Fest" (31. Ju­li), E.O.F.T. – Eu­ro­pean Out­door Film Tour (1. Au­gust), "Das Leuch­ten der Er­in­ne­rung" (2. Au­gust), "­Star Wars: Die letz­ten Je­di" (3. Au­gust), "Jim Knopf und Lu­kas der Lo­ko­mo­tiv­füh­rer" (4. Au­gust, Fa­mi­li­en­fil­m), "Es" (4. Au­gust, Nacht­vor­stel­lung, Ein­lass ab circa 23 Uhr), "S­hape of Wa­ter" (5. Au­gust), "A­ven­gers: In­fi­nity War" (6. Au­gust), "Drei Tage in Qui­be­ron" (7. Au­gust), "­Die Ver­le­ge­rin" (8. Au­gust), "Love Si­mon" (9. Au­gust), "Red Spar­row" (10. Au­gust) und "­Mama Mia! Here we go again" (11. Au­gust, Mä­del­s­abend) so­wie "Bloom­hou­se: Wahr­heit oder Pflicht" (11. Au­gust, Nacht­vor­stel­lung, Ein­lass ab circa 23 Uhr). Am 12. Au­gust ist eine Zu­satz­vor­stel­lung ge­plant, wei­tere In­fos fol­gen.

vom 14.07.2018 | Ausgabe-Nr. 28B

Drucken | Versenden