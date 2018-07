Verstehen, was im Unterricht besprochen wird

Lehrkräfte sollen Schüler beim Erwerb der Bildungssprache unterstützen

Ar­bei­ten zu­sam­men für eine bes­sere Sprach­för­de­rung im Un­ter­richt: (von links) Alex­an­dra Stee­ger, Mar­kus Rem­pe, Mar­lies Böke, Su­sanna Bor­mann (KI Min­den-Lüb­becke), Kor­dula Pott­hast, Eli­sa­beth Pries-Küm­mel und Mir­jam Mann. Fo­to: Kreis Lippe

Kreis Lip­pe. Ei­gent­lich sollte es ganz ein­fach sein: Wer gut Deutsch spricht und ver­steht, hat Er­folg in der Schu­le. Aber so ein­fach ist es nicht. Im Un­ter­schied zur All­tags­spra­che ist die Bil­dungs­spra­che im Un­ter­richt kom­ple­xer und fach­s­pe­zi­fisch. Ins­be­son­dere Schü­ler mit Deutsch als Zweit­spra­che so­wie Schü­ler aus bil­dungs­be­nach­tei­lig­ten Fa­mi­lien benöti­gen ge­zielte Un­ter­stüt­zung beim Er­werb der Bil­dungs­spra­che. Hier­für wur­den nun an den Schu­len im Kreis Lippe An­sprech­part­ner für Durch­gän­gige Sprach­bil­dung be­nannt und spe­zi­ell aus­ge­bil­det. "Nach­hal­tige Sprach­bil­dung kann nur ge­lin­gen, wenn viele Ak­teure an ei­nem Strang zie­hen", er­klärt Mar­kus Rem­pe, Lei­tung Fach­dienst Bil­dung beim Kreis Lip­pe.

Ins­ge­samt 50 Päd­ago­gen aus Lip­pe, Höx­ter und Min­den-Lüb­becke, wur­den während der Fort­bil­dungs­reihe auf ihre Auf­ga­ben in den Schu­len vor­be­rei­tet. "Für die An­sprech­part­ner ist der Be­reich Durch­gän­gige Sprach­bil­dung teil­weise neu ge­we­sen. Ge­mein­sam ha­ben wir das neue Ar­beits­feld de­fi­niert und ver­schie­dene Mög­lich­kei­ten erör­tert, wie ein sprach­sen­si­bler Un­ter­richt alle Schü­ler er­rei­chen kann", be­tont Mar­lies Böke, Schul­amts­di­rek­to­rin und Lei­te­rin des Kom­pe­tenz­teams für den Kreis Lip­pe. In der Fort­bil­dung er­war­ben die Lehr­kräfte theo­re­ti­sches und di­dak­ti­sches Wis­sen, um die Schü­ler in ver­schie­de­nen Un­ter­richts­fächern ent­spre­chend för­dern zu kön­nen. So wur­den un­ter an­de­rem die The­men­fel­der "­Sprach­dia­gno­s­ti­k" oder "Viel­falt und Mehr­spra­chig­keit" be­han­delt. "­Mehr­spra­chig­keit ist eine Chance für die Schu­len und sollte als Bil­dungsres­source ge­nutzt wer­den. Wir möch­ten, dass zu­ge­wan­derte Kin­der eine Wert­schät­zung ih­rer Fähig­kei­ten er­fah­ren. Gleich­zei­tig müs­sen sie aber best­mög­lich auf den deut­schen Schul­un­ter­richt vor­be­rei­tet wer­den", sagt Alex­an­dra Stee­ger, Lei­te­rin Kom­mu­na­les In­te­gra­ti­ons­zen­trum Lip­pe. Die Durch­gän­gige Sprach­bil­dung an Schu­len ist eine Vor­gabe des Mi­nis­te­ri­ums für Schule und Bil­dung NRW. Bei der Um­set­zung hat der Kreis mit den Kom­mu­na­len In­te­gra­ti­ons­zen­tren Höx­ter und Min­den-Lübbe­cke zu­sam­men­ge­ar­bei­tet. Im Schul­jahr 2018/19 wird die Fort­bil­dungs­reihe er­neut an­ge­bo­ten. Für Fra­gen rund um das Pro­gramm ste­hen Mir­jam Mann un­ter "­mir­jam.­mann@­kreis-lip­pe.­de", Kor­dula Pott­hast un­ter "k.­pott­hast@­kreis-lip­pe.­de" und Dr. Eli­sa­beth Pries-Küm­mel un­ter "E.Pries-Kuem­mel@­kreis-lip­pe.­de" zur Ver­fü­gung.

vom 14.07.2018 | Ausgabe-Nr. 28B

