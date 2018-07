Stiftungsfonds unterstützt Soldaten

Vierstelliger Betrag für Sozialprojekte am Standort Augustdorf

Ste­hen den Sol­da­ten am Stand­ort Au­gust­dorf zur Sei­te: Ober­stabs­feld­we­bel Det­lef Ei­kel (Fa­mi­li­en­be­treu­ungs­zen­trum (FBZ) Au­gust­dor­f), Wolf­gang No­wak (Stif­tung Bun­des­wehr-So­zi­al­werk), Jörg Dü­ning-Gast (Kreis Lip­pe), Oberst Jörg Tölke (Pz­B­rig 21 „Lip­per­lan­d“), Dr. A. Hein­rike Heil (Stif­tung Stand­ort­si­che­rung) und Haupt­mann d.R. Adrian Korf (Kreis­gruppe Bie­le­feld des Re­ser­vis­ten­ver­ban­des BW) (von links). Fo­to: Kreis Lippe

Kreis Lip­pe. Einen vier­stel­li­gen Be­trag hat der Stif­tungs­fonds "­Bun­des­wehr­stif­tung Lip­per­lan­d" aus­ge­schüt­tet, um so­ziale Be­lange am Stand­ort Au­gust­dorf zu un­ter­stüt­zen. "­Der Stif­tungs­fonds för­dert bei­spiels­weise Maß­nah­men wie die Be­treu­ung von Sol­da­ten, die aus Aus­land­seinsät­zen zurück­keh­ren. Ne­ben der Hilfe im Ein­zel­fall möchte der Kreis Lippe da­mit auch sym­bo­lisch deut­lich ma­chen, dass wir an der Seite un­se­rer Sol­da­ten am Stand­ort Au­gust­dorf ste­hen", er­läu­tert Ver­wal­tungs­vor­stand Jörg Dü­ning-Gast als Vor­sit­zen­der des Bei­rats.

Im lip­pi­schen Kreis­haus in Det­mold war der Bei­rat des Stif­tungs­fonds zu­sam­men­ge­kom­men, um ü­ber die Ver­wen­dung der Stif­tungs­mit­tel für das lau­fende Jahr zu be­ra­ten. Außer­dem wurde Oberst Jörg Tölke ein­stim­mig zum neuen stell­ver­tre­ten­den Vor­sit­zen­den des Bei­rats ge­wählt. Der stell­ver­tre­tende Bri­ga­de­kom­man­deur und Stand­ortäl­teste am Stand­ort Au­gust­dorf freute sich ü­ber die Un­ter­stüt­zung der gu­ten Sa­che: "Für wei­tere Spen­den sind wir je­der­zeit dank­bar. Den zweck­ge­rich­te­ten Ein­satz der Mit­tel ga­ran­tie­ren die Sta­tu­ten des Stif­tungs­fonds." Als wei­tere Mit­glie­der brin­gen Dr. A. Hein­rike Heil, Ge­schäfts­füh­re­rin der Stif­tung Stand­ort­si­che­rung, und Haupt­mann d.R. Adrian Korf, Kreis­vor­sit­zen­der des Re­ser­vis­ten­ver­ban­des Kreis­gruppe Bie­le­feld, ihr Fach­wis­sen in den Bei­rat ein und sor­gen so dafür, dass die vor­han­de­nen Gel­der zweck­ge­rich­tet und sinn­voll ein­ge­setzt wer­den.

vom 14.07.2018 | Ausgabe-Nr. 28B

