Der Aufenthalt bekommt eine ganz neue Qualität

Staatsbad geht mit der digitalen SalzuflenCard innovative Wege

Bad Sal­zu­flen (n­r). Kleine Karte mit großem Wir­kungs­grad: schnel­ler, un­büro­kra­ti­scher und zu­kunfts­wei­send – Kur­gäste und Ein­hei­mi­sche sol­len ab so­fort von mehr Ser­vice­leis­tun­gen des Staats­ba­des pro­fi­tie­ren. Das soll die neue di­gi­tale "­Sal­zu­flen­Card" ge­ne­rie­ren, mit der das Staats­bad in ganz Deutsch­land eine Vor­rei­ter­rolle ein­nimmt.

Pas­send zum Ju­biläum "200 Jahre Fürst­li­ches So­le­ba­d" an die­sem Wo­chen­ende tritt die neue Karte in Er­schei­nung – in ei­ner Va­ri­ante für Gäste und ei­ner für Ein­woh­ner. Das Plas­tik-Mo­dell samt Mäpp­chen ist für die Bür­ger ge­dacht. Als kos­ten­lose Ba­sis­aus­führung ge­währt sie freien Ein­tritt in Kur­park und Wan­del­halle (das Staats­bad bie­tet aber bis zum 31. Au­gust al­len Be­su­chern freien Zu­tritt zum neu ge­stal­te­ten Kur­park). Für Gäste gibt es die Karte als klei­nes Mäpp­chen. In die­ses wird nach dem Ein­che­cken bei den Ho­tels und Gä­stehäu­sern ein Bar­code mit den Da­ten der Gäste ein­ge­klebt. Eine an­gehängte und aus­klapp­bare Karte in­for­miert hier ü­ber die An­ge­bote des Staats­ba­des. "Das Be­son­dere daran ist, dass die Kur­gäste An­ge­bo­te, wie The­ra­pie- oder Sport­an­ge­bote un­mit­tel­bar nach dem Ein­che­cken ü­ber die Karte ein­bu­chen las­sen und diese An­ge­bote auch gleich nut­zen kön­nen", er­klärt Ste­fan Krie­ger. So wür­den die üb­li­chen "Leer­stun­den", wie man sie von Kur­auf­ent­hal­ten kennt, ent­fal­len. Die Auf­ent­halts­qua­lität bekäme so eine ganz neue Wer­tig­keit. "Und die­ses neue An­ge­bot hat keine an­dere Kur­stadt in Deutsch­lan­d", fügt er hin­zu. Auch die Ein­woh­ner der Kur­stadt kön­nen wei­tere Leis­tun­gen auf ihre Kar­ten­ver­sion bu­chen. An­ge­dacht seien wei­tere Pa­ket­leis­tun­gen und Vor­teil­s­pa­ke­te. Während die Ba­sis­pa­kete kos­ten­los sei­en, müss­ten für Vor­teil­s­pa­kete dann aber Ge­bühren er­ho­ben wer­den. "Wir sind nur Im­puls­ge­ber – le­ben muss die Karte durch die Nut­zung von Gäs­ten und Sal­zu­flern", be­tont Staats­bad-Ge­schäfts­füh­rer Ste­fan Krie­ger. Da richte sich das An­ge­bot nach der Nach­fra­ge. Ü­ber ein Jahr hatte das Staats­bad ge­mein­sam mit der Be­ra­tungs­agen­tur WIIF aus Oberstau­fen im All­gäu am neuen di­gi­ta­len Auf­tritt ge­feilt. Die Vor­teile der di­gi­ta­len Gäs­te­karte se­hen auch Bür­ger­meis­ter Dr. Ro­land Tho­mas und Mi­chael Sasse vom Kur- und Tou­ris­tik­ver­ein. Bür­ger­meis­ter Dr. Tho­mas freut sich, den Bür­gern mit der Karte freien Zu­gang zu Kur­park und Wan­del­halle zu er­mög­li­chen. Kur­park­be­su­cher kön­nen in Zu­kunft ü­ber Au­to­ma­ten an den Ein­gän­gen ihre Karte ein­le­sen las­sen. Auch für die Be­her­ber­gung­be­triebe soll sich das Ar­beits­auf­kom­men zu­min­dest im Ver­wal­tungs­be­reich beim Ein­pfle­gen der Gäs­te­lis­ten deut­lich ver­min­dern. "­Die Da­ten der Kur­gäste kön­nen jetzt di­gi­tal an die Mit­ar­bei­ter der Re­chen­stelle des Staats­ba­des ü­ber­mit­telt wer­den, was da­mals von bei­den Sei­ten hän­disch er­fol­gen muss­te", so Mi­chael Sas­se. In der Pi­lot­phase sei das Pro­jekt er­folg­reich an­ge­lau­fen, bestätigt er. Ebenso schnell ginge jetzt auch das Bu­chen von An­ge­bo­ten für Gäs­te. "­Sonst muss­ten wir hin und her te­le­fo­nie­ren bis die Bu­chung klar war, jetzt reicht im Prin­zip ein Klick und das An­ge­bot ist für den Gast ge­bucht." Buch­bar sind die An­ge­bote ü­b­ri­gens von Sei­ten der Gäste auch ü­ber Handy per App ü­ber den Web­shop des Staats­ba­des. 20.000 An­träge für die "­Sal­zu­flen­Card" sind in den letz­ten Ta­gen per Wer­be­schrei­ben an Sal­zu­fler Haus­halte ver­sen­det wor­den. Mit dem aus­ge­füll­ten An­trag kön­nen Sal­zu­fler Bür­ger ab dem heu­ti­gen Sams­tag (14. Ju­li) bei Vor­lage von Aus­weis oder Rei­se­pass die "­Sal­zu­flen­Card" an der Tou­ris­t­in­for­ma­tion im Kur­gast­zen­trum er­hal­ten. Sie wird ent­we­der vor Ort fer­tig ge­stellt oder – im bes­ten Fall, wie Stef­fen Krie­ger be­tont – per Post zu­ge­schickt. An­träge gibt es auch un­ter ww­w.­sal­zu­flen­card.de zum Dow­n­load. Die Be­ar­bei­tungs­ge­bühr für die Karte be­trägt 4 Eu­ro, hinzu kom­men 5 Euro Pfand. Die Karte ist ein Jahr gül­tig und kann da­nach kos­ten­los ver­län­gert wer­den.

vom 14.07.2018 | Ausgabe-Nr. 28B

Drucken | Versenden