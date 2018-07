Fest erinnert an die letzten 50 Jahre

Augustdorfer Grundschule "In der Senne" feiert runden Geburtstag

Die Schü­le­rin­nen und Schü­ler prä­sen­tier­ten auf ei­ner Mo­den­schau die Klei­dung der ver­gan­ge­nen 50 Jah­re. Fo­to: Wolff

Au­gust­dorf (g­w). Mit ei­nem Hau­fen Gäste ist in Au­gust­dorf das 50-jäh­rige Be­ste­hen Grund­schule "In der Sen­ne" ge­fei­ert wor­den. Schü­ler, El­tern, Freun­de, Ver­tre­ter der Po­li­tik, der Kir­chen und Ver­eine ließen ge­mein­sam die Ge­schichte der Schule Re­vue pas­sie­ren und stießen ge­mein­sam auf das Ju­biläum an – sol­che einen Tru­bel hatte die Bil­dungs­ein­rich­tung sel­ten ge­se­hen. Die Kin­der ge­stal­te­ten das Fest mit Mu­sik-, Show- und Thea­te­r­ein­la­gen.

Be­vor al­ler­dings ge­fei­ert wur­de, rich­tete die sicht­lich gerührte Schul­lei­te­rin Ute Krause ei­nige Worte an die zahl­rei­chen Zuhö­rer. "­Ge­mein­sam­keit" sei das Grund­prin­zip der Ar­beit an der Schu­le, so Krau­se. "Un­ser we­sent­li­ches Ziel ist es, das Wir-Ge­fühl an der Schule zu stär­ken. Wir ori­en­tie­ren uns an dem Motto ‚Das Wir ge­winnt‘", for­mu­lierte die Päd­ago­gin. "­Die Um­set­zung von Par­ti­zi­pa­tion ist uns sehr wich­tig." Sie ver­wies dar­auf, dass die Schule seit 2013 re­gel­mäßig das Schü­ler­par­la­ment durch­führe. "­Dort wer­den viele Dinge be­spro­chen, die das Schul­le­ben ver­bes­sern sol­len und so zum bes­se­ren Wohl­be­fin­den der Schü­ler bei­tra­gen", er­klärte die Schul­lei­te­rin. Nur ge­mein­sam, in Zu­sam­men­ar­beit al­ler Be­tei­lig­ten, könne je­der et­was für die Schule und für die Zu­frie­den­heit al­ler er­rei­chen. Bür­ger­meis­ter Dr. An­dreas J. Wulf wür­digte in sei­ner Rede das En­ga­ge­ment al­ler und gra­tu­lierte "aus tiefs­tem Her­zen". Nach der Fei­er­stunde be­gann das bunte Fest. Die Kin­der tru­gen mit ei­ner far­ben­fro­hen Mo­den­schau un­ter dem Motto "­Die letz­ten 50 Jah­re" zur all­ge­mei­nen Er­hei­te­rung bei. Manch ei­ner fragte sich beim An­blick der Klei­dung: "Und so­was habe ich früher ge­tra­gen?" Auch wag­ten die Schü­ler in dem Stück mit dem Ti­tel "­Schule ges­tern, heute und mor­gen", einen Blick in die Zu­kunft, wenn viel­leicht nur noch ein Ro­bo­ter dar­auf ach­tet, dass alle Kin­der recht­zei­tig zum Un­ter­richt er­schei­nen. Für die Dar­bie­tun­gen gab es im­mer wie­der lan­gan­hal­ten­den Ap­plaus. Aber auch auf dem Schul­hof wurde ne­ben vie­len Le­cke­reien auch Ei­ni­ges ge­bo­ten. So stellte das Ju­genzen­trum "­Fun­ken­flug" ein Spie­l­an­ge­bot be­reit, die Feu­er­wehr, das Rote Kreuz und die Ver­kehrs­wacht wa­ren eben­falls vor Ort; In­ter­es­sierte konn­ten einen Ret­tungs­wa­gen be­sich­ti­gen. "Es ist ein­fach schön zu se­hen, wie sehr hier die Ge­mein­sam­keit ge­lebt wird", zeigte sich Be­su­che­rin Sa­bine Lang­hans an­ge­tan.

vom 14.07.2018 | Ausgabe-Nr. 28B

