"event" ist ein "Klasse Unternehmen

Schülerfirma erhält Qualitätssiegel

Lenn­art Plau­mann, Ki­lian Ru­the (beide Schü­ler) und Mo­ritz Lau­kamp (Leh­rer; hin­ten, von links), so­wie Mar­cel Mrot­zek (Leh­rer), Jill Mel­lies, Finja Ste­js­kal (beide Schü­le­rin­nen) und Su­sanne Tietje-Groß (Schul­lei­te­rin; vor­ne, von links) freuen sich. Fo­to: pri­vat

Lem­go. Das Fachnetz­werk der Schü­ler­fir­men der Deut­schen Kin­der- und Ju­gend­stif­tung hat die Schü­ler­firma "e­vent" vom Hanse-Be­rufs­kol­leg für das Schul­jahr 2017/18 mit dem Qua­litäts­sie­gel "­Klasse Un­ter­neh­men" aus­ge­zeich­net. Das von Schü­lern ge­führte Un­ter­neh­men mit den Schwer­punk­ten Pro­jekt- und Event­ma­na­ge­ment er­reichte in den Ka­te­go­rien Or­ga­ni­sa­tion und Struk­tur, Buch­hal­tung, Mit­ar­bei­ter­ge­win­nung, Öf­fent­lich­keits­ar­beit und Un­ter­neh­men­spro­fil eine sehr gute Be­wer­tung.

"Es ist für das Hanse-Be­rufs­kol­leg eine wei­tere Bestäti­gung der qua­li­ta­tiv hoch­wer­ti­gen päd­ago­gi­schen Aus­rich­tung, wenn die tolle Ar­beit der Schü­ler nicht nur schulin­tern, son­dern auch durch ex­terne Or­ga­ni­sa­tio­nen An­er­ken­nung er­häl­t", zeigt sich Schul­lei­te­rin Su­sanne Tietje-Groß be­geis­tert. Die Schü­ler­firma "e­vent" wird durch eine Klasse der Höhe­ren Han­dels­schule be­treut. Die Schü­ler ar­bei­ten wei­test­ge­hend selbst­or­ga­ni­siert und ei­gen­ver­ant­wort­lich an un­ter­schied­li­chen Pro­jek­ten und er­fah­ren so­mit die Theo­rien aus dem Un­ter­richt in der Pra­xis. Der Career-Day, eine Be­rufs­messe mit mehr als 30 lip­pi­schen Un­ter­neh­men, und der Tag des of­fe­nen Be­rufs­kol­legs wer­den bei­spiels­weise durch die Schü­ler or­ga­ni­siert und durch­ge­führt. Die Selbst­or­ga­ni­sa­tion und Iden­ti­fi­ka­tion mit der Schü­ler­firma wur­den auch bei dem Be­wer­bungs­ver­fah­ren für das Qua­litäts­sie­gel deut­lich, wel­ches die Schü­ler in Ei­gen­re­gie durch­lau­fen ha­ben. "Das war für uns kein Pro­blem, da wir in die­sem Schul­jahr viel Spaß hat­ten und sehr viel ge­lernt ha­ben", sagte die Schü­le­rin Finja Ste­js­kal, die für das Be­wer­bungs­ver­fah­ren die Ver­ant­wor­tung ü­ber­nom­men hat­te. Die Fra­gen, die das Fachnetz­werk Schü­ler­fir­men ge­stellt hat­ten, hät­ten ihr deut­lich ge­macht, dass "wir in un­se­rer Schü­ler­firma viele Auf­ga­ben ü­ber­nom­men ha­ben, die auch für rich­tige Un­ter­neh­men von ho­her Be­deu­tung sin­d." Zu­gleich wur­den den Schü­lern da­bei aber auch Be­rei­che auf­ge­zeigt, in de­nen sie sich im nächs­ten Schul­jahr noch ver­bes­sern möch­ten. "Außer­dem soll der Schwer­punkt noch stär­ker auf dem Be­reich Pro­jekt­ma­na­ge­ment lie­gen, da­mit wir un­sere Schü­ler noch bes­ser auf die zukünf­ti­gen Be­rufs­an­for­de­run­gen und In­dus­trie 4.0 vor­be­rei­ten kön­nen", meinte Mar­cel Mrot­zek, ei­ner der bei­den be­treu­en­den Leh­rer der Schü­ler­fir­ma, ab­sch­ließend.

vom 11.07.2018 | Ausgabe-Nr. 28A

