Die VHS Lippe-West stellt ihr neues Programm vor

Onlineangebot erweitert die Kursvielfalt und schafft Flexibilität

Lage (js). Die Volks­hoch­schule Lippe-West (V­HS) hat ihr neues Pro­gramm für das zweite Halb­jahr 2018 vor­ge­stellt. Ins­ge­samt 438 An­ge­bote gibt es in die­sem Se­mes­ter - von Kur­sen ü­ber Ein­zel­ver­an­stal­tun­gen bis hin zu Le­sun­gen, Vor­trä­gen oder Wo­chen­end­se­mi­na­ren, das Re­per­toire ist breit ge­fächert. Das An­ge­bot glie­dert sich da­bei in ins­ge­samt sechs un­ter­schied­li­che Fach­be­rei­che: Ge­sell­schaft, Kul­tur, Ge­sund­heit, Spra­che, Be­ruf und In­te­gra­tion. Ge­rade im Fach­be­reich In­te­gra­tion hat das An­ge­bot an Deutsch-Kur­sen zu­ge­nom­men. Ein wei­te­rer Grund für das größere Kur­s­an­ge­bot sind die neu hin­zu­ge­kom­me­nen On­line-Kur­se. Denn die Di­gi­ta­li­sie­rung ist auch an den Volks­hoch­schu­len an­ge­kom­men. So prä­sen­tiert sich die VHS Lippe-West seit gut ei­ner Wo­che mit ei­ner neuen In­ter­netsei­te. Zu­dem hat der Deut­sche Volks­hoch­schul­ver­band (DVV) be­reits im Fe­bruar seine vhs.cloud ("ww­w.v­hs.clou­d.­de") vor­ge­stellt, die als Lehr- und Lern­platt­form die Mög­lich­keit für Do­zen­ten, Mit­ar­bei­ter und Ler­nende bie­tet, Prä­senz­kurse mit di­gi­ta­li­sier­tem Ma­te­rial oder Links zu er­gän­zen. Mit der vhs.cloud App, kann man zu­dem auch fle­xi­bel von un­ter­wegs per Ta­blett oder Smart­phone ler­nen.

Ü­ber das XPERT-Busi­ness-Lern­netz "ww­w.x­pert-busi­ness-lern­netz.­de" kön­nen auch On­line-An­ge­bote zu Wei­ter­bil­dun­gen im kauf­män­ni­schen Be­reich be­legt wer­den. Ge­rade die­ses An­ge­bot rich­tet sich an Be­rufs­tätige und Wie­der­ein­stei­ger, die sich wei­ter­bil­den und trotz­dem fle­xi­bel blei­ben möch­ten. Ins­ge­samt gibt es zwölf kauf­män­ni­sche The­men­be­rei­che, von Fi­nanz­buch­hal­tung ü­ber Con­trol­ling bis hin zu Per­so­nal­we­sen, in de­nen die Teil­neh­mer ihre Kom­pe­ten­zen stär­ken und aus­bauen kön­nen. Die Kurse sind als Mo­dule auf­ge­baut und kön­nen je nach Kennt­nis­sen und In­ter­es­sen in­di­vi­du­ell aus­ge­wählt und kom­bi­niert wer­den. Die Kurse sind auch alle als Live-We­bi­nare buch­bar und kön­nen so­mit auch von Zu­hause be­sucht wer­den. Nach je­dem Kurs be­steht außer­dem die Mög­lich­keit eine Prü­fung ab­zu­le­gen und ein bun­des­weit an­er­kann­tes Zer­ti­fi­kat zu er­hal­ten. Doch nicht nur die Volks­hoch­schu­len in Lippe bie­ten Fort­bil­dungs- und Kom­pe­tenz­lehr­gänge an, auch die Agen­tur für Ar­beit ver­fügt ü­ber ein brei­tes An­ge­bot an Wei­ter­bil­dungs­mög­lich­kei­ten und bie­tet viele Mög­lich­kei­ten, sich wei­ter­zu­bil­den und zurück in den Job zu fin­den. Der Kreis Lippe hat sich in­des das Thema "­Ler­nen" und "­Di­gi­ta­li­sie­rung" auf die Fahne ge­schrie­ben. Seit mehr als zehn Jah­ren gibt es in Bad Sal­zu­flen, Det­mold und Lemgo Selbst­lern­zen­tren, die je­dem Bür­ger of­fen ste­hen und die Mög­lich­keit der in­di­vi­du­el­len Wei­ter­bil­dung schaf­fen. Mehr auf Seite 2

vom 11.07.2018 | Ausgabe-Nr. 28A

Drucken | Versenden