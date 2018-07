Beratung zur Beruflichen Entwicklung

berufliche Kompetenzen fördern

Ver­än­de­run­gen gehören für viele Men­schen zum be­ruf­li­chen All­tag. Eine neue Auf­gabe bringt neue Her­aus­for­de­run­gen mit sich. Das be­fris­te­tete Ar­beits­ver­hält­nis läuft aus, ein neuer Job muss ge­fun­den, ein im Aus­land er­wor­be­ner Ab­schluss an­er­kannt wer­den. Das neue För­de­rungs­an­ge­bot "­Be­ra­tung zur be­ruf­li­chen Ent­wick­lung" un­ter­stützt Per­so­nen in be­ruf­li­chen Ver­än­de­rungs­pro­zes­sen, die in Nord­rhein-West­fa­len woh­nen und ar­bei­ten. Die Be­ra­tung wird von qua­li­fi­zier­ten Be­ra­te­rin­nen und Be­ra­tern durch­ge­führt und ist kos­ten­los. Das vom Mi­nis­te­rium für Ar­beit und So­zia­les NRW (MAIS) auf­ge­legte An­ge­bot wird mit Mit­teln des Eu­ropäi­schen So­zi­al­fonds fi­nan­ziert. Ziel der Be­ra­tung ist es, die Ent­schei­dungs­kom­pe­tenz der Rat­su­chen­den im Hin­blick auf ihre be­ruf­li­che Ent­wick­lung zu stär­ken, ihre be­ruf­li­che Hand­lungs­kom­pe­tenz zu för­dern, eine Bi­lan­zie­rung der per­sön­li­chen Kom­pe­ten­zen vor­zu­neh­men so­wie kurz- und lang­fris­tige Ziele für die be­ruf­li­che Ent­wick­lung zu fin­den. An­ge­spro­chen sind auch Men­schen mit Zeit­ver­trag, Be­fris­tung oder Mi­ni­job, so­wie Äl­tere und Un- und An­ge­lern­te. Auch bei ei­ner be­ruf­li­chen Neu­ori­en­tie­rung auf Grund von Er­kran­kun­gen, kann die Be­ra­tung in An­spruch ge­nom­men wer­den. Darü­ber hin­aus kön­nen Per­so­nen mit im Aus­land er­wor­be­nen Be­rufs­qua­li­fi­ka­tio­nen eine Erst­be­ra­tung zur An­er­ken­nung die­ser Qua­li­fi­ka­tio­nen in An­spruch neh­men. Die "­Be­ra­tung zur be­ruf­li­chen Ent­wick­lung" wird in ganz Nord­rhein-West­fa­len an­ge­bo­ten. Die ein­zel­nen Be­ra­tungs­stel­len sind un­ter"ww­w.wei­ter­bil­dungs­be­ra­tung.n­r­w.­de" zu fin­den.

vom 11.07.2018 | Ausgabe-Nr. 28A

Drucken | Versenden