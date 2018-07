Zurück in den Beruf

Agentur für Arbeit bietet Beratungen

Kreis Lip­pe/­Det­mold (js). Für Frauen und Män­ner, die nach der Er­zie­hung der Kin­der oder der Pflege von An­gehö­ri­gen wie­der be­ruf­lich ein­stei­gen möch­ten, bie­tet die Agen­tur für Ar­beit in Det­mold ein spe­zi­el­les Be­ra­tungs­an­ge­bot an. Meike Kohl­bre­cher, Be­auf­tragte für Chan­cen­gleich­heit am Ar­beits­markt der Det­mol­der Ar­beit­s­agen­tur, berät je­den ers­ten Don­ners­tag im Mo­nat Frauen und Män­ner und gibt wert­volle Tipps, wie der Wie­der­ein­stieg ge­lin­gen kann. "Wie­der­ein­stei­ger/in­nen nach der Fa­mi­li­en­phase ver­fü­gen ü­ber eine hohe Ein­satz­be­reit­schaft und viel­fäl­tige so­ziale Kom­pe­ten­zen, sie sind also ein wich­ti­ges Po­ten­zial für den Ar­beits­mark­t", so Kohl­bre­cher. Bei der Rück­kehr in den Be­ruf han­delt es sich um einen Pro­zess, der Schritt für Schritt ge­gan­gen wer­den muss. Eine gute Vor­be­rei­tung ist wich­tig, um er­folg­reich zu sein. Um War­te­zei­ten zu ver­mei­den, ist eine te­le­fo­ni­sche An­mel­dung un­ter Te­le­fon (05231) 610-222 er­for­der­lich. Die Ver­an­stal­tung ist kos­ten­frei.

vom 11.07.2018 | Ausgabe-Nr. 28A

Drucken | Versenden