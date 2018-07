Lernen - Ein Leben lang

Die Selbstlernzentren des Kreises fördern die (Weiter)-Bildung

Kreis Lippe (js). Be­reits seit mehr als zehn Jah­ren gibt es in Lippe die Selbst­lern­zen­tren des Krei­ses. In Bad Sal­zu­flen, Det­mold und Lemgo kön­nen al­le, die sich gerne wei­ter­bil­den oder zurück in den Be­ruf wol­len, in­di­vi­du­ell neue Kom­pe­ten­zen an­eig­nen. Die Aus­wahl an (Wei­ter)-Bil­dungs­mög­lich­kei­ten ist breit ge­fächert und reicht von An­ge­bo­ten im Be­reich Spra­chen ü­ber Com­pu­ter­kur­se, bis hin zu Eig­nungs- und Ori­en­tie­rungs­tests. Zu­sätz­lich wird auch eine in­di­vi­du­elle Lern­be­treu­ung ge­bo­ten. "­Die Mit­ar­bei­ter er­mit­teln ge­mein­sam mit den Be­su­chern die Lern­be­darfe und un­ter­stüt­zen sie bei der Aus­wahl der viel­fäl­ti­gen Wei­ter­bil­dungs­mög­lich­kei­ten, um einen best­mög­li­chen Ler­ner­folg zu er­zie­len" ver­deut­licht Mar­kus Rem­ple, Fach­dienst­lei­ter Bil­dung beim Kreis Lip­pe. Die Selbst­lern­zen­tren ste­hen grundsätz­lich je­dem of­fen und ver­ste­hen sich als Er­gän­zung zu Lern­an­ge­bo­ten in Kurs- und Klas­sen­form. Die Be­su­cher ha­ben dort die Mög­lich­keit, Ler­nen in Ei­gen­re­gie neu zu ent­de­cken, zu er­pro­ben und nach ei­ge­nen Wün­schen zu or­ga­ni­sie­ren. Die Nut­zung ist mit ei­nem Bei­trag von 15 Euro für Ar­beit­su­chen­de, Rent­ner, Schü­ler b­zw. 25 Euro (Be­rufs­täti­ge/ nicht er­mäßig­t) für 2 Mo­nate sehr güns­tig. Wei­tere In­for­ma­tio­nen zum An­ge­bot der Lern­zen­tren gibt es un­ter "ww­w.lippe-selbst­lern­zen­trum.­de".

vom 11.07.2018 | Ausgabe-Nr. 28A

