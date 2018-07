Neue Stiftung unterstützt Hochschule OWL

Gelder fließen in Forschung, Stipendien, Begabtenförderung oder Ausstattung

Of­fi­zi­elle Grün­dung. Dr. Axel Leh­mann, Land­rat und Stif­tungs­rats­vor­sit­zen­der der Stif­tung Stand­ort­si­che­rung (vorne links) und Prof. Dr. An­dreas Nie­gel, Vor­stands­vor­sit­zen­der der Hoch­schul­ge­sell­schaft (vorne rechts) un­ter­zeich­nen in An­we­sen­heit von (hin­ten, von links) Dr. Al­bert Hü­ser, Ku­ra­to­ri­ums­vor­sit­zen­der der Stif­tung Stand­ort­si­che­rung, Prof. Dr. Die­ter Dres­sel­haus, Prä­si­dent der Hoch­schul­ge­sell­schaft und Prof. Dr. Jür­gen Krahl, Prä­si­dent der Hoch­schule OWL, die Do­ku­mente zur Grün­dung. Fo­to: Stif­tung Stand­ort­si­che­rung

Kreis Lip­pe. Seit 46 Jah­ren för­dert die Hoch­schul­ge­sell­schaft Ost­west­fa­len-Lippe e.V. die Hoch­schule Ost­west­fa­len-Lippe (Hoch­schule OWL) in ih­rer Ent­wick­lung und un­ter­stützt die Aus­bil­dung ei­nes leis­tungs­fähi­gen Nach­wuch­ses in den un­ter­schied­li­chen Stu­diengän­gen. Um ihr En­ga­ge­ment wei­ter zu in­ten­si­vie­ren, hat sie nun eine Treu­hand­stif­tung ge­grün­det.

Die "­Stif­tung der Hoch­schul­ge­sell­schaft für die Hoch­schule Ost­west­fa­len-Lip­pe" trägt den Zie­len der Hoch­schul­ge­sell­schaft Rech­nung. Sie soll künf­tig die Hoch­schule bei ih­ren Lehr­auf­ga­ben und wis­sen­schaft­li­chen Ent­wick­lungs­vor­ha­ben so­wie in ih­rer re­gio­na­len und ü­ber­re­gio­na­len Pro­fi­lie­rung un­ter­stüt­zen. Gel­der wer­den zum Bei­spiel in Sti­pen­dien, die För­de­rung be­gab­ter Kin­der und Ju­gend­li­cher, in die Un­ter­stüt­zung von For­schungs­vor­ha­ben und in die För­de­rung von La­bo­ren, For­schungs­schwer­punk­ten und In­sti­tu­ten fließen. "Wich­tig ist uns da­bei auch, Hoch­schu­le, Ge­sell­schaft und Wirt­schaft wei­ter ver­stärkt in den Dia­log zu brin­gen", sagt Prof. Dr. An­dreas Nie­gel, Vor­stands­vor­sit­zen­der der Hoch­schul­ge­sell­schaft, zu den För­der­zwe­cken. Die Mo­ti­va­tion, eine Stif­tung zu grün­den, re­sul­tierte aus ei­ner Erb­schaft, die der Ver­ein er­hal­ten hat­te: "Wir woll­ten dafür eine nach­hal­tige Wir­kungs­mög­lich­keit schaf­fen", so Nie­gel. Die Ver­wal­tung ü­ber­nimmt die Stif­tung Stand­ort­si­che­rung. Land­rat Dr. Axel Leh­mann, Stif­tungs­rats­vor­sit­zen­der der Stif­tung Stand­ort­si­che­rung, freut sich ü­ber das Ver­trau­en: "Wir wer­den die Hoch­schul­ge­sell­schaft tat­kräf­tig in ih­rem En­ga­ge­ment un­ter­stüt­zen und ihr er­mög­li­chen, sich in ih­rer Stif­tungs­ar­beit gänz­lich den in­halt­li­chen The­men zu wid­men, während un­sere Ge­schäfts­stelle die Ver­wal­tung or­ga­ni­sier­t", be­kräf­tigt er. Ein sie­benköp­fi­ger Vor­stand wird zukünf­tig ü­ber die Ar­beit der "­Stif­tung der Hoch­schul­ge­sell­schaft für die Hoch­schule Ost­west­fa­len-Lip­pe" be­schließen. Ne­ben Prof. Nie­gel von der Hoch­schule OWL wer­den Prof. Dr. Die­ter Dres­sel­haus als Prä­si­dent der Hoch­schul­ge­sell­schaft, Prof. Dr. Jür­gen Krahl als Prä­si­dent der Hoch­schule OWL so­wie Prof. Dr. Sven Hin­rich­sen, Klaus Drü­cker und Marc-Hen­ning Gal­pe­rin als Mit­glie­der des Vor­stands der Hoch­schul­ge­sell­schaft so­wie Dr. A. Hein­rike Heil als Ver­tre­te­rin der Treuhän­de­rin im Stif­tungs­vor­stand ak­tiv sein. "Wir freuen uns sehr auf die Stif­tungs­ar­beit und wer­den vor­aus­sicht­lich im nächs­ten Jahr un­sere erste För­de­rung be­schließen. Da­bei wer­den wir im Vor­feld mit der Hoch­schule OWL zu­sam­men die kon­kre­ten Be­darfe aus­lo­ten, um eine ef­fi­zi­ente För­de­rung vor­neh­men zu kön­nen", blickt Nie­gel in die Zu­kunft. In­for­ma­tio­nen zur Stif­tung fin­den sich im In­ter­net un­ter "ww­w.­stif­tung-stand­ort­si­che­rung.­de/treu­hand­ver­wal­tung".

vom 11.07.2018 | Ausgabe-Nr. 28A

