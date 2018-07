Ärztlicher Notdienst wird künftig über lippische Leitstelle koordiniert

Projekt der Kreise Lippe, Paderborn und Höxter soll Rettungsdienst entlasten

Ste­hen ge­mein­sam für eine bes­sere Ver­sor­gung der Bür­ger: (von links) Klaus Schu­ma­cher, Kreis­di­rek­tor Kreis Höx­ter, Vin­zenz Heg­gen, stell­ver­tre­ten­der Land­rat Kreis Pa­der­born, NRW-Ge­sund­heits­mi­nis­ter Karl-Jo­sef Lau­mann, Lip­pes Land­rat Dr. Axel Leh­mann, Dr. med. Ger­hard Nord­mann und Dr. Theo­dor Wind­hor­st, Vor­sit­zen­der der Ärz­te­kam­mer West­fa­len-Lip­pe. Fo­to: Kreis Lippe weitere Bilder »

Kreis Lip­pe. Der Haus­arzt hat ge­schlos­sen, aber schlimm ge­nug für den Ret­tungs­dienst ist es noch nicht? In sol­chen Fäl­len ist der ärzt­li­che Be­reit­schafts­dienst un­ter der bun­des­weit gül­ti­gen Ruf­num­mer 116117 der rich­tige An­sprech­part­ner. Al­ler­dings wür­den im­mer mehr Pa­ti­en­ten auch in me­di­zi­nisch un­kri­ti­schen Si­tua­tio­nen die Not­auf­nah­men der Kran­ken­häu­ser auf­su­chen oder den Ret­tungs­dienst un­ter der Ruf­num­mer 112 alar­mie­ren, schreibt der Kreis Lippe in ei­ner Pres­se­mit­tei­lung. "Das birgt die Ge­fahr, dass es in le­bens­be­droh­li­chen Not­fäl­len zu un­nöti­gen Zeit­ver­zö­ge­run­gen kommt. " Um das Ver­trauen der Bür­ger in den ärzt­li­chen Be­reit­schafts­dienst und die 116117 zu stär­ken so­wie die Akut- und Not­fall­ver­sor­gung ef­fi­zi­en­ter zu ge­stal­ten, be­tei­ligt sich der Kreis Lippe seit dem 1. Juli am Pi­lot­pro­jekt "Leit­stel­le".

Bis­lang wer­den 116117-An­ru­fer aus Nord­rhein-West­fa­len mit der Arz­t­ruf­zen­trale in Duis­burg ver­bun­den und er­fah­ren, wo sich die nächste am­bu­lante Not­fall­dienst­pra­xis be­fin­det. Ge­ge­be­nen­falls wird auch ein Haus­be­such ei­nes Arz­tes ver­mit­telt. Im Rah­men des Pi­lot­pro­jekts wer­den ne­ben Not­ru­fen (112) künf­tig auch die An­rufe für die 116117 so­wie so­wie ü­ber den Kran­ken­trans­port (19 222) aus den Krei­sen Lip­pe, Höx­ter und Pa­der­born ü­ber die lo­ka­len Leit­stel­len dis­po­niert. Ge­schulte Mit­ar­bei­ter ent­schei­den dann im Ge­spräch mit den Pa­ti­en­ten, ob der ärzt­li­che Be­reit­schafts­dienst die Ver­sor­gung ü­ber­nimmt, ob ein Kran­ken­trans­port­wa­gen be­reit­ge­stellt wer­den sollte oder ob so­gar der Ret­tungs­dienst ver­stän­digt wer­den muss. Dafür steht den Dis­po­nen­ten auch ein Arzt zur Sei­te, den sie je­der­zeit te­le­fo­nisch kon­tak­tie­ren kön­nen. Bei Be­darf kann der Pa­ti­ent auch di­rekt mit dem Arzt ver­bun­den wer­den. Diese Vor­ge­hens­weise habe ei­nige Vor­tei­le, er­klärt Lip­pes Land­rat Dr. Axel Leh­mann: "­Zum einen kann un­ser Ret­tungs­dienst ent­las­tet wer­den, weil mehr Pa­ti­en­ten ü­ber den ärzt­li­chen Be­reit­schafts­dienst be­han­delt wer­den kön­nen. Und zum an­de­ren kön­nen die Pa­ti­en­ten dar­auf ver­trau­en, dass sie mit Leu­ten spre­chen, die die In­fra­struk­tur hier vor Ort bes­tens ken­nen. Da­mit wol­len wir ge­währ­leis­ten, dass un­sere Bür­ger je­der­zeit bes­tens ver­sorgt wer­den." Auch NRW-Ge­sund­heits­mi­nis­ter Karl-Jo­sef Lau­mann ist vom Pro­jekt ü­ber­zeugt: "Wir brau­chen in der Not­fall­ver­sor­gung eine stär­kere Ver­zah­nung von am­bu­lan­ter Ver­sor­gung, kli­ni­schem Be­reich und Ret­tungs­dienst. Der Zu­gang muss für die Pa­ti­en­ten klar sein und sie da­bei un­ter­stüt­zen, in die für sie rich­tige Ver­sor­gungs­struk­tur zu ge­lan­gen." Auf­grund der vor­han­de­nen tech­ni­schen und räum­li­chen Aus­stat­tung er­folgt die Auf­schal­tung der 116117 zunächst für ein Jahr auf die Leit­stelle des Krei­ses Lip­pe. So­bald die tech­ni­schen und räum­li­chen Ge­ge­ben­hei­ten auch in den Leit­stel­len der Kreise Höx­ter und Pa­der­born zur Ver­fü­gung ste­hen, wer­den die ein­ge­hen­den An­rufe im Rah­men der Pro­jekt­lauf­zeit auch dort je­weils für ein Jahr an­ge­nom­men. Das Pro­jekt läuft vor­erst bis zum 31. Juni 2021. Da­nach wol­len die Be­tei­lig­ten aus­wer­ten, wel­che Ver­bes­se­run­gen da­durch in der Akut- und Not­fall­ver­sor­gung er­zielt wer­den konn­ten. Den Start des "Pi­lot­pro­jekts Leit­stel­le" be­grüßt auch Dr. med. Ger­hard Nord­mann, ers­ter Vor­sit­zen­der der Kas­senärzt­li­chen Ver­ei­ni­gung West­fa­len-Lippe (KV­W­L): "Un­ser ge­mein­sa­mes Ziel ist es, die Feh­li­n­an­spruch­nah­men von Kli­ni­kam­bu­lan­zen und Ret­tungs­diens­ten zu re­du­zie­ren. Was wir hier in Ost­west­fa­len-Lippe vor­ha­ben, ist bun­des­weit noch ein­ma­lig." Die lau­fen­den Kos­ten des Mo­dell­pro­jekts in Höhe von 900.000 Eu­ro, ver­teilt ü­ber drei Jah­re, trägt die KV­WL.

vom 07.07.2018 | Ausgabe-Nr. 27B

