Kalldorf holt den Kreisbrandmeisterpokal

Jugendfeuerwehr-Gruppen legen sich mächtig ins Zeug

Der stell­ver­tre­tende Kreis­brand­meis­ter des lip­pi­schen Feu­er­wehr­ver­ban­des Man­fred Beh­rens gra­tu­liert Luca von der Gruppe „­Kall­dorf 2", da­ne­ben Ja­son, Le­an­dro und Jan (von links). Fo­to: Wolff weitere Bilder »

Kreis Lip­pe/Schlan­gen (g­w). Ge­schick­lich­keit und Team­work wa­ren auch in die­sem Jahr wie­der bei den Wett­kämp­fen um den Kreis­brand­meis­ter­po­kal ge­for­dert. 34 Grup­pen der lip­pi­schen Ju­gend­feu­er­weh­ren stell­ten sich den Dis­zi­pli­nen, die sich die Ju­gend­feu­er­wehr Schlan­gen als der Vor­jahres­sie­ger aus­ge­dacht hat­te. Ins­ge­samt tum­mel­ten sich knapp 200 Kin­der, Ju­gend­li­che und Be­treuer auf dem Schlän­ger Ren­ne­kamp-Sport­platz.

So­viel schon vor­ab: Ers­ter Sie­ger wurde die Gruppe "­Kall­dorf 2"; die Ju­gend­li­chen der Gruppe "­Kall­dorf 1" durf­ten sich ü­ber den zwei­ten Platz freu­en, den drit­ten Rang be­legte die Ju­gend­feu­er­wehr Lo­the. Sie muss­ten sich zu­vor un­ter an­de­rem im Stie­fel­weit­wurf, ei­nem Nu­del- und ei­nem Tisch­ten­nis­s­piel mes­sen oder einen 30 Me­ter lan­gen Feu­er­wehr­schlauch durch eine Lei­ter flech­ten. Harte Ar­beit für die ju­gend­li­chen Hel­fer, die sich in der Hitze aber rich­tig ins Zeug leg­ten. "Es ist schön zu se­hen, dass die Spiele den Team­geist ge­för­dert ha­ben", er­klärte Ge­mein­de­ju­gend­feu­er­wehr­wart Ma­rio Hor­nig. Auch Kreis­ju­gend­feu­er­wehr­war­tin Heike Lalk zog ein po­si­ti­ves Fa­zit: "Ich kann das ein­fach zu­sam­men­fas­sen: Tolle Spiele tol­les Wet­ter, tolle Stim­mung." Bür­ger­meis­ter Ul­rich Knorr und Land­rat Dr. Axel Leh­mann hat­ten ebenso sicht­lich ihre Freude an dem Trei­ben der Feu­er­wehr­män­ner und -frau­en. "Ich freue mich, dass 34 Mann­schaf­ten da sin­d", er­klärte der Land­rat. Da­bei sei es be­son­ders wich­tig, dass die Teil­neh­mer Team­fähig­keit zeig­ten, so Leh­mann. Denn diese Ei­gen­schaft sei nicht nur bei der Feu­er­wehr, son­dern auch im Be­rufs­le­ben ele­men­tar. Zum Schluss er­hiel­ten alle Teil­neh­mer lang an­hal­tende Ap­plaus – und eine Ku­gel Eis von Bür­ger­meis­ter Ul­rich Knorr.

vom 07.07.2018 | Ausgabe-Nr. 27B

