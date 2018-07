Lipper radeln knapp 640.000 Kilometer für guten Zweck

Aktion "Stadtradeln" setzt Ausrufezeichen für den Klimaschutz

Kreis Lip­pe. 3.426 lip­pi­sche Bür­ger ha­ben sich in die­sem Jahr an der Ak­tion "­Stadt­ra­deln" be­tei­ligt. Mit knapp 640.000 ge­ra­del­ten Ki­lo­me­tern ha­ben sie knapp 91 Ton­nen CO2 ein­ge­spart. Ge­genü­ber dem Vor­jahr stieg die Teil­neh­mer­zahl um knapp ein Vier­tel, auch die Ki­lo­me­teran­zahl er­höhte sich um mehr als 50.000. Land­rat Dr. Axel Leh­mann zeigt sich von die­ser Leis­tung be­ein­druckt: "Ich freue mich, dass so viele Lip­per mit­ge­macht ha­ben, und wir die gu­ten Vor­jah­res­zah­len deut­lich top­pen konn­ten."

Bei bes­tem Wet­ter star­tete Stadt­ra­deln am 27. Mai mit Stern­fahr­ten aus lip­pi­schen Kom­mu­nen nach Leo­polds­höhe. Hier­bei er­hiel­ten die Rad­ler 500 Warn­wes­ten mit "­Stadt­ra­deln"-Auf­druck. "Ich hof­fe, dass die gel­ben Wes­ten in Zu­kunft öf­ter im Straßen­bild auf­tau­chen und die Lip­per wei­ter­hin auf das Fahr­rad als Trans­port­mit­tel set­zen. Schließ­lich soll der Wett­be­werb ein An­stoß dazu sein, das per­sön­li­che Mo­bi­litäts­ver­hal­ten zu ü­ber­den­ken und zu än­dern", so der Land­rat. Die bun­des­weite Ak­tion Stadt­ra­deln, bei der rund 800 Kom­mu­nen mit­ma­chen, läuft noch bis Ende Sep­tem­ber. Dann wird sich zei­gen, wie der Kreis Lippe und alle lip­pi­schen Kom­mu­nen im bun­des­wei­ten Ver­gleich ab­schnei­den. "­Die hohe Ge­samt­ki­lo­me­ter­zahl lie­fert je­doch eine gute Aus­gangs­la­ge, um vorne mitz­u­mi­schen", er­klärt Jür­gen Dep­pe­mei­er, Rad­ver­kehrs­be­auf­trag­ter des Krei­ses. In der lip­pi­schen Wer­tung kann jetzt schon Bi­lanz ge­zo­gen wer­den. Her­vor­ge­tan hat sich die Stadt Lemgo mit ü­ber 197.000 ge­ra­del­ten Ki­lo­me­tern, ge­folgt von Det­mold mit un­ge­fähr 123.000 Ki­lo­me­tern. Im Ver­hält­nis zur Ein­wohner­zahl liegt Leo­polds­höhe vor­ne. Aber auch die klei­nen Ge­mein­den ste­chen her­vor, so zum Bei­spiel Ex­ter­tal mit knapp 400 Ki­lo­me­tern pro Teil­neh­mer, ge­folgt von Horn-Bad Mein­berg mit knapp 380 Ki­lo­me­tern. Wei­tere In­for­ma­tio­nen zur Ak­tion gibt es im In­ter­net un­ter "ww­w.­stadt­ra­deln.­de".

vom 07.07.2018 | Ausgabe-Nr. 27B

Drucken | Versenden