Gesundheit im Netz

"Digitaler Stammtisch"

Kreis Lip­pe/­Bad Sal­zu­flen. Für einen Ter­min bei ei­nem Fach­arzt müs­sen Pa­ti­en­ten mit­un­ter ein paar Wo­chen War­te­zeit ein­pla­nen. Wer hat da nicht schon ein­mal das In­ter­net um Rat ge­fragt? Doch bei der Su­che nach Krank­heits-Sym­pto­men, Ur­sa­chen und Hei­lungs­me­tho­den wird man oft mit ei­ner Viel­zahl von In­for­ma­tio­nen kon­fron­tiert. Wie Ver­brau­cher nütz­li­che Hin­weise und Emp­feh­lun­gen fil­tern kön­nen, will das Selbst­lern­zen­trum (S­LZ) Bad Sal­zu­flen am Mitt­wo­ch, 11. Ju­li, von 15.30 bis 17.30 Uhr er­klären. Beim ers­ten "­Di­gi­ta­len Stamm­tisch" zum Thema "­Ge­sund­heit aus dem Netz" kön­nen sich Teil­neh­mer mit ei­nem Ex­per­ten, der per Vi­deo­kon­fe­renz zu­ge­schal­tet ist, aus­tau­schen.

"­Di­gi­tale Stamm­ti­sche" wer­den vom Bun­des­mi­nis­te­rium der Jus­tiz und für Ver­brau­cher­schutz ge­för­dert. Die Teil­nahme ist kos­ten­los, je­doch wird um eine schnelle An­mel­dung im SLZ un­ter (05222) 9608261 ge­be­ten. Com­pu­ter­kennt­nisse sind nicht er­for­der­lich. Wei­tere In­for­ma­tio­nen gibt es on­line un­ter "ww­w.­di­gi­tal-kom­pass.­de".

vom 07.07.2018 | Ausgabe-Nr. 27B

