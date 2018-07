Stammer ist neuer Lions Präsident

Geschäftsführer der Stadtwerke für zwölf Monate im Amt

Stab­wech­sel: Li­ons Club Prä­si­dent An­deas Lange (zwei­ter von links) ü­ber­gibt den Staf­fel­stab an sei­nen Nach­fol­ger Vol­ker Stam­mer. Willi Ter­schluse (links) und Peer Heuke schauen zu. Fo­to: Stork weitere Bilder »

Bad Sal­zu­flen (hst). Seit An­fang Juli lei­tet Vol­ker Stam­mer die Ge­schi­cke des Li­ons Club. Er folgt auf An­dreas Lan­ge. Der Club wählt den Prä­si­den­ten für je­weils zwölf Mo­na­te. Stam­mer will seine Amts­zeit un­ter das Motto "­Ener­gie für Dich" stel­len. "Als Stadt­werke-Ge­schäfts­füh­rer werde ich schau­en, wel­che lo­ka­len Ak­teure wir für un­sere Pro­jekte noch mit ins Boot ho­len kön­nen", kün­digte Stam­mer an. Neuer Vize-Prä­si­dent wird Peer Heu­ke, Club-Mas­ter ist Kars­ten Schrö­der, Club-Se­kretär bleibt Hel­mut Wöh­ler und Schatz­meis­ter bleibt Axel Pick. Der bis­he­rige Pres­se­be­auf­trag­te, Willi Ter­schlu­se, gibt nach zwölf Jah­ren sein Amt an Diet­mar Welle ab. Mit et­was Weh­mut blickt der schei­dende Prä­si­dent Lange auf ein er­eig­nis­rei­ches Li­ons-Jahr mit vie­len Ak­tio­nen und großzü­gi­gen Spen­den zurück. Die Vor­träge des His­to­ri­kers Pro­fes­sor Dr. Gün­ter Mor­sch, Lei­ter der KZ-Ge­denkstätte Sach­sen­hau­sen im Kur­thea­ter und im Ru­dolf-Bran­des-Gym­na­sium la­gen An­dreas Lange am Her­zen. "­Be­son­ders die po­si­tive Re­so­nanz der Schü­ler hat mich tief be­ein­druck­t", be­tont Lan­ge. Li­ons-Quest, ein För­der­pro­gramm für Ju­gend­li­che im Al­ter von 10 bis 15 Jah­ren wird in die­sem Jahr für das Ru­dolf-Bran­des-Gym­na­sium und die Re­al­schule Aspe ge­för­dert. Die Schü­ler ler­nen da­bei Kon­flikte ge­walt­frei zu lö­sen, Selbst­be­wusst­sein zu ent­wi­ckeln und vor al­lem, Frem­den­hass und Dro­gen eine Ab­sage zu er­tei­len. Ne­ben den selbst er­wirt­schaf­te­ten Ein­nah­men durch den Glühwein-Ver­kauf auf dem Weih­nachts­markt kann der Li­ons Club erst­mals auf Geld zurück­grei­fen, das ein Bür­ger dem Li­ons Club ge­spen­det hat. An­statt Ge­schenke zu sei­nem 60. Ge­burts­tag zu be­kom­men war es dem Spen­der wich­ti­ger, das En­ga­ge­ment des Li­ons Club zu un­ter­stüt­zen. Der Club hofft, dass diese gute Tat in Zu­kunft Nach­ah­mer fin­det.

vom 07.07.2018 | Ausgabe-Nr. 27B

