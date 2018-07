Computerkurse

Bad Sal­zu­flen. Für seine dritte Kurs­se­rie in die­sem Jahr hat der Bad Sal­zu­fler Ver­ein "­Com­pu­ter für Äl­te­re" e. V. (CfAe) neun Kur­s­an­ge­bote für Se­nio­ren zu­sam­men­ge­stellt. Die Se­rie be­ginnt am Mon­tag, 16. Ju­li, und er­streckt sich ü­ber einen Zeit­raum von acht Wo­chen, je­weils mit ei­ner Dop­pel­stunde pro Wo­che und Teil­neh­mer. Die Teil­nah­me­ge­bühren be­tra­gen 30 Euro für den Kurs. Der Un­ter­richt fin­det von mon­tags bis frei­tags im Haus Be­thes in der Molt­ke­straße 24 statt. An­mel­dun­gen wer­den aus­sch­ließ­lich ü­ber Te­le­fon ent­ge­gen­ge­nom­men. Um einen ma­xi­ma­len Ler­ner­folg zu er­zie­len be­steht je­der Kurs aus ma­xi­mal sechs Teil­neh­mern. An­ge­bo­ten wer­den Kurse für An­fän­ger, Kurse für Fort­ge­schrit­tene und Kurse für sehr Fort­ge­schrit­te­ne. Auf dem Lehr­plan ste­hen der Um­gang mit Tas­ta­tur, Maus, Mo­ni­tor, Dru­ckern und Scan­nern, das Be­triebs­sys­tem Win­dows, die gän­gigs­ten An­wen­dungs­pro­gramme von Mi­cro­soft Of­fice so­wie Bild­be­ar­bei­tungs­pro­gram­me. In­ten­siv wird der Um­gang mit dem In­ter­net und mit E-Mail­pro­gram­men geübt. An­mel­dun­gen ab 8. Juli un­ter (05222) 989072. Zahl­rei­che wei­tere In­for­ma­tio­nen ü­ber den Ver­ein fin­den sich im In­ter­net un­ter ww­w.cfae.­de.

vom 07.07.2018 | Ausgabe-Nr. 27B

