Baumaßnahmen

Bad Sal­zu­flen. In der Emi­li­en­straße wer­den ak­tu­ell die Ver­sor­gungs­lei­tun­gen und der Ka­nal er­neu­ert. Auf­grund die­ser um­fang­rei­chen Bau­maß­nahme fehlt eine er­heb­li­che An­zahl an Stell­plät­zen für Be­woh­ner in die­sem Be­reich. Zu­sätz­lich wur­den An­lie­gern, die ihre Grund­stü­cke und so­mit ihre Park­plätze zur­zeit nicht er­rei­chen kön­nen, eben­falls Par­k­aus­weise für die Park­zone E (E­mi­li­en­straße/Fried­rich­straße/­Ka­ro­li­nen­straße/Von-Stauf­fen­berg-Straße) aus­ge­stellt. Um die Park­platz­si­tua­tion zu ent­span­nen, gibt die Stadt Bad Sal­zu­flen den Park­platz an der Gel­ben Schule ab Mon­tag, 9. Ju­li, für die Dauer der Bau­maß­nahme bis vor­aus­sicht­lich An­fang Sep­tem­ber auch für Be­woh­ner mit gül­ti­gem Aus­weis für die Park­zone E frei.

vom 07.07.2018 | Ausgabe-Nr. 27B

