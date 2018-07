Hochschule beschäftigt sich mit "Heimat"

Regionaler Salon mit internationaler Beteiligung

Kreis Lip­pe/­Det­mold. Hei­mat – was ist das? Der Be­griff scheint nach dem Miss­brauch während des Na­tio­nal­so­zia­lis­mus spätes­tens mit der Ein­führung von Bun­des- und Lan­des­mi­nis­te­rien glei­chen Na­mens wie­der sa­lon­fähig ge­wor­den zu sein. Kön­nen wir ihn heute in der Pla­nung un­be­fan­gen ver­wen­den?

Der 11. Re­gio­nale Sa­lon des For­schungs­schwer­punkts "ur­b­an­Lab" an der Hoch­schule OWL möchte Aspek­ten des Hei­mat­be­griffs und sei­nes Be­zugs zur räum­li­chen Um­welt nach­ge­hen. Er fin­det erst­mals mit in­ter­na­tio­na­ler Be­tei­li­gung statt und stellt Po­si­tio­nen aus der deut­schen Pla­nungs­pra­xis die Er­fah­run­gen la­tein­ame­ri­ka­ni­scher Kol­le­gen ge­genü­ber. Ob und wie da­bei Hei­mat ge­baut wird, soll ge­mein­sam dis­ku­tiert wer­den. Die Ver­an­stal­tung fin­det am Frei­tag, 13. Ju­li, von 9 bis 17 Uhr im Ca­sino-Hör­saal 3.107 auf dem Det­mol­der Cam­pus statt. Die Teil­nahme ist kos­ten­los, An­mel­dun­gen sind ab so­fort mög­lich. Hei­mat kann aus der Sicht der Pla­nungs­wis­sen­schaf­ten vor al­lem als die Be­zeich­nung ei­nes Or­tes ver­stan­den wer­den, mit dem sich eine Gruppe von Men­schen iden­ti­fi­ziert und an de­ren Wer­den sie plan­voll mit­wir­ken. Hei­mat hat in die­sem Sinn we­nig mit künst­le­ri­schen oder äs­the­ti­schen Vor­stel­lun­gen zu tun, ist viel­mehr et­was ü­beraus in­di­vi­du­el­les, von je­dem Men­schen an­ders wahr­ge­nom­me­nes. Wer was warum als Hei­mat be­zeich­nen möch­te, hängt von der in­di­vi­du­el­len Er­fah­rung und So­zia­li­sa­tion ab. Den­noch wird die Mög­lich­keit, Hei­mat zu er­fah­ren, von kaum ei­ner Be­rufs­gruppe stär­ker be­ein­flusst als von Pla­nern und Ge­stal­tern. Ob sie da­mit Ant­wor­ten auf die Be­dürf­nisse der ihre Werke nut­zen­den Men­schen ge­ben kön­nen, ist kei­nes­wegs aus­ge­macht. Das Kon­zept des Hu­man Cen­te­red De­sign (H­CD) ver­sucht, durch eine ra­di­kale Ori­en­tie­rung auf die Nut­zer von Raum de­ren Wün­sche zum Leit­fa­den pla­ne­ri­schen Han­delns zu ma­chen – es ist ein denk­ba­rer Zu­gang zur Pla­nung von Hei­mat. Der Re­gio­nale Sa­lon stellt im ers­ten Teil der Kon­fe­renz theo­re­ti­sche Po­si­tio­nen und fach­li­che Hal­tun­gen zur Hei­mat aus Stadt­pla­nung und Land­schafts­ar­chi­tek­tur, aus Kul­tur­wis­sen­schaf­ten und Po­li­tik vor. Sie wer­den im zwei­ten Teil durch Bei­träge ü­ber in­for­melle Pro­zesse der Raum­pro­duk­tion er­gänzt, in de­nen Ar­chi­tek­ten und Stadt­pla­ner in un­ter­schied­li­chen For­ma­ten mit Grup­pen der Zi­vil­ge­sell­schaft zu­sam­men­ar­bei­ten. Ob und wie da­bei Hei­mat ent­ste­hen kann, möch­ten wir ge­mein­sam dis­ku­tie­ren. An­mel­dung/­Pro­gramm un­ter "ww­w.hs-ow­l.­de/re­gio­na­ler­sa­lon".

vom 04.07.2018 | Ausgabe-Nr. 27A

Drucken | Versenden