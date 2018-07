"Hermännchen" wandert durch Lippe

Achtes Heft handelt vom Hermannsweg

Die neue Her­männ­chen-Ge­schichte kommt bei den „Schlauen Füch­sen“ der Kita „Re­gen­bo­gen" aus Hid­de­sen schon gut an. Zeich­ner Mark Schä­fer­jo­hann, Land­rat Dr. Axel Leh­mann und Dr. Al­ber Hü­ser (von links) ha­ben die druck­fri­schen Hefte an die zukünf­ti­gen i-Männ­chen ver­teilt. Fo­to: WAG

Kreis Lip­pe. Die Kin­der­buch­fi­gur "Her­männ­chen", der kleine Sohn vom großen Her­mann, er­lebt ein neues Aben­teuer in Lip­pe. Pünkt­lich zum 118. Deut­schen Wan­der­tag er­kun­det er zu Fuß den Her­manns­weg. Da­bei ent­deckt er links und rechts der Stre­cke viele in­ter­essante und außer­ge­wöhn­li­che Se­hens­wür­dig­kei­ten. "­Mit der ak­tu­el­len Aus­gabe wol­len wir zei­gen, dass Lippe ein Wan­der­pa­ra­dies für die ganze Fa­mi­lie ist. Ge­rade der Nach­wuchs kann bei uns die Na­tur er­kun­den und kleine Schätze fin­den", be­tont Land­rat Dr. Axel Leh­mann.

Im mitt­ler­weile ach­ten Heft kön­nen große und kleine Le­ser das Her­männ­chen von Oer­ling­hau­sen ü­ber Au­gust­dorf nach Horn-Bad Mein­berg be­glei­ten. Ob­wohl Zeich­ner Mark Schä­fer­jo­hann den klei­nen Hel­den schon seit meh­re­ren Jah­ren quer durch Lippe schickt, ist diese Aus­gabe aber be­son­ders für ihn: "Auf dem Her­manns­weg reiht sich eine Se­hens­wür­dig­keit an die an­de­re. Es war eine Her­aus­for­de­rung, das al­les zeich­ne­risch zu er­fas­sen und eine Aus­wahl zu tref­fen." Ne­ben den High­lights des Her­manns­we­ges gibt es in dem Büch­lein auch eine Ü­ber­sicht der kin­der­freund­li­chen An­ge­bo­te, die Fa­mi­lien rund um den Wan­der­weg nut­zen kön­nen. "­Die neun Er­leb­nis­tipps, vom Her­mann bis zur Vel­mer­stot, la­den dazu ein, die lip­pi­sche Na­tur und Hei­mat bes­ser ken­nen­zu­ler­nen. So­wohl Lip­per als auch Be­su­cher von außer­halb kön­nen sich hier An­re­gun­gen für Tou­ren oder Aus­flugs­mög­lich­kei­ten ho­len", so Dr. Al­bert Hü­ser, Vor­sit­zen­der des Lip­pi­schen Hei­mat­bun­des. Zu­dem wird das Na­tur­schutz­großpro­jekt Senne und Teu­to­bur­ger Wald vor­ge­stellt, das auch Land­rat Dr. Axel Leh­mann am Her­zen liegt: "In der Senne kön­nen Kin­der mit ih­ren El­tern auf kur­zen Wan­de­run­gen haut­nah und spie­le­risch mit den The­men Na­tur- und Tier­schutz in Kon­takt kom­men. Eine Fa­mi­li­en­tour zu dem Be­wei­dungs­pro­jekt ist da­her auch Teil des Wan­der­tags­pro­gramms." Der Kreis Lip­pe, der Lip­pi­sche Hei­mat­bund und der Lan­des­ver­band Lippe ha­ben sich in die­sem Jahr ent­schie­den, die Ver­öf­fent­li­chung vor­zu­zie­hen. Statt zum Schul­jah­res­be­ginn ist die Aus­gabe ab so­fort er­hält­lich. "Wir wol­len mit dem Büch­lein nicht nur die lip­pi­schen Kin­der für un­sere Re­gion be­geis­tern, son­dern auch die Fa­mi­li­en, die Lippe be­su­chen. Da­her bie­ten wir die Büch­lein auch schon während des Deut­schen Wan­der­tags Mitte Au­gust auf der Tou­ris­mus­börse und zum Bei­spiel in un­se­ren Shops an Se­hens­wür­dig­kei­ten wie dem Her­manns­denk­mal oder den Ex­t­ern­stei­nen an – als Er­in­ne­rung, viel­leicht auch als Weg­wei­ser für die Klei­nen", er­klärt Anke Peit­h­mann, Ver­bands­vor­ste­he­rin des Lan­des­ver­bands Lip­pe, den früh­zei­ti­gen Er­schei­nungs­ter­min. Die i-Männ­chen er­hal­ten im Sep­tem­ber die Hefte aber wie ge­wohnt kos­ten­los vom Kreis Lip­pe. Die Fi­gur des Her­männ­chens ent­stand be­reits 2004, als er seine ers­ten Auf­tritte im "­Det­mol­der Ku­rier" hat­te. Seit 2012 ge­ben der Kreis, der Lip­pi­sche Hei­mat­bund und der Lan­des­ver­band in Ko­ope­ra­tion mit dem Ku­rier-Ver­lag und dem Zeich­ner Mark Schä­fer­jo­hann jähr­lich ein neues Aben­teuer her­aus. Das neue Her­männ­chen-Heft gibt es ab so­fort an ver­schie­de­nen tou­ris­ti­schen Sta­tio­nen in Lip­pe, bei­spiels­weise im Lip­pi­schen Lan­des­mu­seum in Det­mold, im In­fo­zen­trum Ex­t­ern­steine so­wie im WALK, beim Lip­pi­schen Hei­mat­bund und im Buch­han­del für 2,50 Eu­ro. Mit­glie­der des Lip­pi­schen Hei­mat­bunds er­hal­ten das Heft für 1,50 Eu­ro.

vom 04.07.2018 | Ausgabe-Nr. 27A

