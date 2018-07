Arends: "Nur noch Abschottung"

Landessuperintendent kritisiert Beschlüsse des EU-Gipfels

Kreis Lip­pe/­Det­mold. Der Lan­des­su­per­in­ten­dent der Lip­pi­schen Lan­des­kir­che, Diet­mar Arends, kri­ti­siert die jüngs­ten Be­schlüsse des EU-Gip­fels zur Flücht­lings­po­li­tik als men­schen­recht­lich sehr be­denk­lich. Ge­fäng­nis­ar­tige La­ger in Eu­ro­pa, Rück­trans­port von Boots­flücht­lin­gen in La­ger auf afri­ka­ni­schem Bo­den, ver­stärk­ter Grenz­schutz – es gehe nur noch um Ab­schot­tung, nicht mehr um den Schutz von Men­schen. Arends: "Das wi­der­spricht sehr deut­lich dem Um­gang mit schutz­be­dürf­ti­gen Men­schen, wie er in der Bi­bel grund­le­gend ist."

Aus dem ak­tu­el­len An­lass der Er­geb­nisse des EU-Gip­fels in Brüs­sel er­in­nert der Lan­des­su­per­in­ten­dent an die Stel­lung­nahme zur bun­des­deut­schen Asyl­po­li­tik der Lip­pi­schen Lan­des­syn­ode vom 8. Ju­ni. Hier hatte die Syn­ode un­ter an­de­rem ihre Be­fürch­tung aus­ge­drückt, dass in den ak­tu­ell ge­plan­ten An­ker­zen­tren für bis zu 1.500 Men­schen grund­le­gende Rechte der Schutz­su­chen­den ge­fähr­det wer­den. Schon in der viel klei­ne­ren, aber eben­falls auf Aus­reise ori­en­tier­ten Un­ter­brin­gungs­ein­rich­tung Oer­ling­hau­sen habe sich ge­zeigt, "dass es so­wohl mas­sive Be­ein­träch­ti­gun­gen der ört­li­chen Be­völ­ke­rung als auch große Be­schwer­den der Be­woh­ne­rin­nen und Be­woh­ner ü­ber die Um­stände die­ser Un­ter­brin­gung" ge­ge­ben ha­be. In dem Be­schluss dankt die Lan­des­syn­ode zu­dem "al­len Men­schen in Lip­pe, die sich nach wie vor mit großem per­sön­li­chem En­ga­ge­ment für das ge­sell­schaft­li­che An­kom­men und die Rechte Ge­flüch­te­ter in un­se­rem Land ein­set­zen" und stellt sich hin­ter das Kir­chen­asyl.

vom 04.07.2018 | Ausgabe-Nr. 27A

