Tier gefunden Was nun?

Wie ver­hält man sich, wenn man ein Tier fin­det, dass of­fen­bar aus­ge­setzt wurde oder ver­wahr­lost ist? "­Zunächst ein­mal sollte man das Tier be­ob­ach­ten, um fest­zu­stel­len, ob nicht doch even­tu­ell ein Be­sit­zer in der Nähe ist" weiß Ga­briele Gott­wald von der Hun­de­pen­sion Cat & Bello in Det­mold. "In die­ser Zeit kann man sich dann be­reits einen Ge­samtein­druck des Tie­res ver­schaf­fen. In wel­chem Zu­stand ist es? Hat es Mil­ben oder Ze­cken, et­c,? Wer nicht gut mit Tie­ren um­ge­hen kann und sich sel­ber fürch­tet, sollte sich, nach­dem er fest­ge­stellt hat, dass das Tier sehr wahr­schein­lich aus­ge­setzt wur­de, mit der Po­li­zei oder dem ört­li­chen Tier­heim in Ver­bin­dung set­zen, die dann al­les wei­tere Ver­an­las­sen wer­den.

vom 04.07.2018 | Ausgabe-Nr. 27A

