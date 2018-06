Überlebenschance bei verschluckten Bausteinchen: Wenige Minuten

Johanniter bieten "Erste Hilfe am Kind"-Kurs an

Kreis Lippe (la). Kon­zen­triert blickt An­dré Krois auf die Ba­by­puppe vor ihm. Der junge Va­ter weiß: Von dem, was er heute lernt, kann viel­leicht ein­mal das Le­ben sei­nes oder ei­nes an­de­ren Kin­des ab­hän­gen. Wie Krois geht es vie­len Teil­neh­mern beim "Erste Hilfe Kurs am Kin­d"-Kurs bei den Jo­han­ni­tern. Sie sind vor kur­zen El­tern ge­wor­den oder be­auf­sich­ti­gen als Ta­ges­mut­ter Kin­der und sie alle wol­len das be­ru­hi­gende Ge­fühl ha­ben, im Not­fall rich­tig rea­gie­ren zu kön­nen. "Kin­der sind keine klei­nen Er­wach­se­nen", be­tont der Erste-Hilfe-Aus­bil­der Jens Holl­mann. Er­wach­sene at­men zehn bis zwölf Mal die Mi­nu­te, Früh­chen 240 Mal. Ein Er­wach­se­ner braucht bei der Wie­der­be­le­bung eine Atems­pende von 500 Mil­li­li­ter - ein Früh­chen einen Teelöf­fel voll Luft. "Ent­spre­chend müs­sen wir un­sere Tech­nik bei der Wie­der­be­le­bung ei­nes Kin­des an­pas­sen", er­läu­tert Holl­mann den Teil­neh­mern. Ca­ro­lin Be­cker-Just ar­bei­tet in der Al­ten­pflege und wie­der­holt re­gel­mäßig in Kur­sen die Wie­der­be­le­bung bei Er­wach­se­nen. Jetzt als Mut­ter will sie aber ge­nau wis­sen, was sie bei Kin­dern be­ach­ten muss. "Ein­fach um für mich die Angst da­vor raus­zu­neh­men", erzählt sie ihre Be­weg­grün­de, um bei dem Jo­han­ni­ter-Kurs teil­zu­neh­men. Aber nicht nur das rich­tige Han­deln bei ei­nem Herz-Lun­gen-Still­stand wird bei die­sem spe­zi­el­len Erste-Hilfe-Kurs bei­ge­bracht. Ein Sturz vom Wi­ckel­tisch, eine um­ge­stoßene Kaf­fee­tasse oder Ze­cken­bisse – An­lässe für Erste Hilfe am Kind gibt es vie­le. Fast zwei Drit­tel der häus­li­chen Un­fälle in Deutsch­land be­tref­fen Kin­der un­ter sechs Jah­ren. "­Stel­len Sie sich vor, ihr Kind be­kommt keine Luft. Seine Lip­pen und Fin­ger­spit­zen wer­den schon blau. Was ma­chen Sie?", be­schreibt Aus­bil­der Holl­mann die Aus­wir­kun­gen ei­nes ver­schluck­ten Bau­steins in ei­ner Kin­der­keh­le. In ei­nem sol­chen Sze­na­rio hat ein Baby nur eine Ü­ber­le­benschance von we­ni­gen Mi­nu­ten. Der Jo­han­ni­ter warnt da­vor, aus Fern­seh­fil­men be­liebte Me­tho­den, wie das Baby kopf­ü­ber an den Füßen zu hal­ten oder gar einen Luftröhren­schnitt, aus­zu­pro­bie­ren. Statt­des­sen zeigt er drei Erste-Hilfe-Me­tho­den, die dem Kind wie­der Luft ver­schaf­fen, bis die Pro­fis vom Ret­tungs­dienst ü­ber­neh­men kön­nen. "Je­des El­tern­teil, Groß­el­tern oder Ba­by­sit­ter sollte sich da­mit aus­ein­an­der­set­zen", meint Holl­mann. In sei­nem Gepäck für den Kurs hat er nicht nur viele Fall­bei­spiel, son­dern auch ver­schie­dene Wie­der­be­le­bungs­pup­pen, um die Re­ani­ma­tion an Kin­dern in ver­schie­de­nen Al­ters­grup­pen zu ü­ben. Die nächs­ten Ter­mine für "Erste Hilfe am Kin­d" fin­den im Juli und Au­gust im Blom­berg statt. "Im Som­mer bie­ten wir für El­tern ein be­son­de­res An­ge­bot an. Die Ge­samt­kurs­dauer von acht Stun­den wird auf je­weils drei Tage ver­teil­t.", er­klärt Lei­ter der Aus­bil­dungs­ab­tei­lung im Jo­han­ni­ter-Re­gio­nal­ver­band Lippe-Höx­ter Björn Jock­wig. Der Kurs fin­det statt vom 16. bis 18. Juli je­weils von 14 bis 16.30 Uhr und vom 20. bis 22. Au­gust je­weils von 18.30 bis 21 Uhr. Es kön­nen aber auch Ter­mine in­di­vi­du­ell mit den Jo­han­ni­tern ver­ein­bart wer­den. "Kin­der­be­treu­ungs­ein­rich­tun­gen oder Pri­vat­per­so­nen, wenn sich min­des­tens zwölf in­ter­es­sierte Per­so­nen zu­sam­men­fin­den, kön­nen sich bei uns mel­den", so Jock­wig. An­mel­dung bei der Jo­han­ni­ter-Un­fall-Hilfe e.V. un­ter Te­le­fon: 05235/9590822 oder on­line ww­w.­jo­han­ni­ter.­de/az-lippe-ho­ex­ter.

vom 30.06.2018 | Ausgabe-Nr. 26B

