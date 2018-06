Zehn Jahre Bildungsangebote rund um die Umwelt

43 Projekte von der Umweltstiftung Lippe seit 2008 gefördert

Kreis Lippe (la). Die Um­welt­stif­tung Lippe hat in den zehn Jah­ren seit ih­rer Grün­dung be­reits 452.000 Euro in 43 Pro­jekte in­ves­tiert. Das Ka­pi­tal der Um­welt­stif­tung Lippe – zur Grün­dung wa­ren es rund 778.000 Eu­ro, in­zwi­schen beläuft es sich auf rund 1,56 Mio. Euro – stammt aus der auf­gelös­ten We­ser­tal- Um­welt­stif­tung. Sie hatte sich in ih­rer er­folg­rei­chen Ar­beit vor al­lem der Um­welt­bil­dung und dem Na­tur­schutz ge­wid­met. Die Mit­glie­der des Kreis­tags ent­schie­den am 13. März 2006, das frei­ge­wor­dene Ka­pi­tal an die Stif­tung Stand­ort­si­che­rung Kreis Lippe zu ü­ber­tra­gen, da­mit diese einen spe­zi­el­len Stif­tungs­fonds mit dem Na­men "Um­welt­stif­tung Lip­pe" ein­rich­tet, der sich zukünf­tig den­sel­ben The­men wid­men soll­te. Am 24. Juni 2008 war es dann so­weit. Der Bei­rat der Um­welt­stif­tung Lippe traf sich zu sei­ner ers­ten Sit­zung. Seit die­sem Tag da­bei – und da­mit zehn Jahre Vor­sit­zende der Stif­tung – ist Syl­via Ost­mann, die sich noch sehr gut an die erste Sit­zung er­in­nern kann: "Als Vor­sit­zende des Um­weltaus­schus­ses hat der Bei­rat mich in den Vor­sitz der Stif­tung ge­wähl­t.", be­rich­tet sie. "Ich habe diese Auf­gabe gern an­ge­nom­men und mich auf die Mög­lich­kei­ten der Stif­tung ge­freut, mein En­ga­ge­ment für Lippe und seine Um­welt noch wei­ter zu in­ten­si­vie­ren.", so Ost­mann. Die erste För­de­rung ist da­mals in das GNS Senne Um­welt­bil­dungs­zen­trum in Au­gust­dorf ge­flos­sen, das 2006 ge­grün­det wor­den war und mit der För­de­rung eine An­schub­fi­nan­zie­rung in Höhe von 45.000 Euro er­hielt. "­Bis heute ha­ben wir ins­ge­samt 42 wei­tere Pro­jekt­för­de­run­gen be­schlos­sen, die das Thema Um­welt­bil­dung und Na­tur­schutz zum Teil ganz un­ter­schied­lich an­gin­gen.", in­for­miert Ost­mann. Die höchste För­der­summe hatte da­bei der "Rolf­sche Hof" in Ber­le­beck für die Neu­aus­rich­tung und Er­wei­te­rung sei­nes Um­welt­bil­dungs­an­ge­bots er­hal­ten. Die NABU Um­welt­bil­dungs­stätte baute im Pro­jekt­zeit­raum von 2010 bis 2013 die An­ge­bote sehr er­folg­reich aus und konnte die Be­su­cher­zah­len fast ver­dop­peln.Eine wei­tere große För­der­summe in­ves­tierte die Um­welt­stif­tung Lippe in das Pro­jekt "­Ko­or­di­na­tion der Er­hal­tung und Wie­der­be­le­bung von lo­ka­ler Agro­biodi­ver­sität in West­fa­len- Lip­pe" der Freunde des LWL-Frei­licht­mu­seum Det­mold. Im Rah­men des Pro­jek­tes wer­den Kon­zepte zur dau­er­haf­ten Er­hal­tung ge­sam­mel­ter Sor­ten ent­wi­ckelt, wei­tere alte Sor­ten ge­sam­melt und diese aus­führ­lich do­ku­men­tiert. Zwei Jahre nach Start des Pro­jekts in 2014 hat­ten die Pro­jekt­be­tei­lig­ten be­reits 900 Por­tio­nen Saat­gut ver­teilt und mehr als 300 Per­so­nen be­kun­de­ten In­ter­esse an ei­ner Mit­ar­beit der Er­hal­tung al­ter Sor­ten."Das Be­son­dere un­se­rer Ar­beit ist die Viel­fäl­tig­keit der Pro­jek­te.", be­tont Ost­mann. "Als wei­tere Bei­spiele sind das mo­bi­le, grüne Klas­sen­zim­mer der Weerth-Schule in Det­mold, der Be­such des Um­welt­kas­pers in Blom­berg, das Um­welt­bil­dung­sticket mit der KVG Lippe für die Um­welt­bil­dungs­zen­tren und das Pro­jekt ‚Kleine Tier­fil­mer‘ vom Tiere im Dorf e.V. so­wie die Wei­ter­ent­wick­lung der Um­welt­bil­dungs­an­ge­bote an der Heer­ser Mühle in Bad Sal­zu­flen zu nen­nen.", in­for­miert sie. "Wir dan­ken den Un­ter­stüt­zern, die uns die ver­gan­ge­nen zehn Jahre durch ihr fi­nan­zi­el­les oder per­so­nel­les En­ga­ge­ment be­glei­tet und un­sere Ar­beit be­rei­chert ha­ben!", be­dankt sich Ost­mann ab­sch­ließend und ruft auf: "Wir wür­den uns sehr freu­en, wenn wir zukünf­tig auf un­se­rem en­ga­gier­ten Weg wei­tere Un­ter­stüt­zer ge­win­nen könn­ten, die in Form von Spen­den oder Zu­stif­tun­gen un­ser För­der­po­ten­tial noch wei­ter er­höhen, da­mit wir ge­mein­sam noch mehr für un­sere schöne Na­tur in Lippe tun kön­nen!" In­for­ma­tio­nen zur Um­welt­stif­tung Lippe fin­den sich auch im In­ter­net un­ter ww­w.um­welt­stif­tung-lip­pe.­de.

vom 30.06.2018 | Ausgabe-Nr. 26B

