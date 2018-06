Betriebsausflug

Dienststellen am Mittwoch geschlossen

Kreis Lippe (la). Sämt­li­che Dienst­stel­len der Kreis­ver­wal­tung Lippe sind am kom­men­den Mitt­wo­ch, 4. Ju­li, ge­schlos­sen. Hier­von sind auch das Straßen­ver­kehrs­amt ein­sch­ließ­lich der Außen­stel­len in Bad Sal­zu­flen und Barn­trup, der Bür­ger­Ser­vice so­wie die Ge­schäfts­stelle des Lip­pi­schen Hei­mat­bun­des be­trof­fen. Die Mit­ar­bei­ter der Kreis­ver­wal­tung führen an die­sem Tag ih­ren Be­triebs­aus­flug durch. In drin­gen­den An­ge­le­gen­hei­ten ist der Not­dienst des Fach­ge­bie­tes für Ve­te­rinäran­ge­le­gen­hei­ten und Ver­brau­cher­schutz un­ter der Mo­bil­funk-Num­mer 0171-7507374 zu er­rei­chen. Für akute Not­fälle kön­nen sich die Bür­ger auch an die Feu­er­schutz- und Ret­tungs­lei­t­stelle des Krei­ses Lippe un­ter 05261-66600 oder an die Kreis­po­li­zei­behörde Lippe un­ter 05231-609- wen­den. Das Job­cen­ter Lippe ver­an­stal­tet am 4. Juli eben­falls sei­nen Be­triebs­aus­flug. Da­her sind die Ser­vice­büros und Außen­stel­len an al­len 16 Stand­orten an die­sem Tag ge­schlos­sen.

vom 30.06.2018 | Ausgabe-Nr. 26B

