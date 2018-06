Offene Gärten in Lippe

Zwei Gärten für Besucher geöffnet

Kreis Lippe (la). Am Sams­tag kann der Gar­ten Jan­zen in Au­gust­dorf, Lops­hor­ner Weg 62, von 17 bis 20 Uhr be­sucht wer­den. Der kleine All­tags­gar­ten mit wil­den Blu­men so­wie Obst und Gemüse zum Na­schen bie­tet bei der Aben­döff­nung auch eine Ak­tion für Kin­der. Am Sonn­tag öff­net der Gar­ten Arendt in Bad Sal­zu­flen, Orts­teil Wüs­ten, seine Pfor­te. Der große Gar­ten am Feld­rand mit Teich­an­la­ge, Stau­den­ra­bat­ten, Schat­ten­gar­ten, al­ten Bäu­men und vie­len Sitz­plät­zen fin­det sich an der Al­ten Dorf­straße 19b und ist von 13-18 Uhr geöff­net. Die Gär­ten sind für Be­su­cher ge­kenn­zeich­net. Wei­tere In­fos und Fo­tos un­ter ww­w.of­fene-gaer­ten-lip­pe.de

vom 30.06.2018 | Ausgabe-Nr. 26B

Drucken | Versenden