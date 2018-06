Zweifel im Studium?

Tipps kompakt in der IHK Lippe

Kreis Lippe (la). Nicht al­les läuft glatt im Stu­dium und man­chen Stu­die­ren­den kom­men Zwei­fel, ob sie den rich­ti­gen Weg ein­ge­schla­gen ha­ben. In ei­ner ge­mein­schaft­li­chen Ver­an­stal­tung wen­den sich die Hand­werks­kam­mer OWL, die In­dus­trie-und Han­dels­kam­mer Lippe zu Det­mold, die Zen­trale Stu­dien­be­ra­tung der Hoch­schule OWL und die Agen­tur für Ar­beit Det­mold an Stu­die­ren­de, die mit ih­rem der­zei­ti­gen Stu­dium nicht glück­lich sind. Da­bei wird auf­ge­zeigt, wo in die­ser Si­tua­tion gu­ter Rat ver­füg­bar ist, wie sich be­ruf­li­che Kar­rie­ren auch ohne Stu­di­en­ab­schluss ent­wi­ckeln kön­nen und wel­che Al­ter­na­ti­ven in und außer­halb von Hoch­schu­len in Frage kom­men. Die Mit­wir­ken­den drän­gen keine Pa­tent­lö­sun­gen auf, son­dern wen­den sich den Fra­gen und Wün­schen der Be­su­cher mit of­fe­nem Ohr zu. In der Re­gion Lippe ist diese Ver­an­stal­tung vom Ar­beits­kreis "­Neu­start in Lippe – Chan­cen auch ohne Stu­di­en­ab­schluss" in­iti­iert wor­den und fand bis­lang in der Hoch­schule OWL in Lemgo statt. Am 4. Juli steht nun die Pre­miere die­ses Fo­rums erst­mals in der IHK Lippe zu Det­mold an. An­ge­spro­chen sind Stu­die­rende der re­gio­na­len Hoch­schu­len, aber auch Stu­die­ren­de, die aus Lippe stam­men und aus­wärts stu­die­ren. Es geht dar­um, den Be­su­chern die um­fang­rei­chen al­ter­na­ti­ven Stu­di­en­an­ge­bote so­wie die be­ruf­li­chen Mög­lich­kei­ten auch ohne Stu­dium dar­zu­stel­len, und ü­ber die Wege dort­hin zu in­for­mie­ren, um so gute Ent­schei­dun­gen tref­fen zu kön­nen. Vor­teil ist es auch, dass kom­pe­tente An­sprech­part­ner zur Ver­fü­gung ste­hen, die in­di­vi­du­ell wei­ter­hel­fen kön­nen. Die Mo­de­ra­tion wird IHK-Ge­schäfts­füh­rer Mi­chael Wen­ne­mann ü­ber­neh­men, der die Mit­wir­ken­den vor­stel­len und die Be­su­cher zu per­sön­li­chen Ge­sprächen er­mun­tern wird. Ziel ist es, un­glück­lich Stu­die­ren­den in kom­pak­ter Form re­gio­nale Kon­takt- und Ge­sprächs­mög­lich­kei­ten zu bie­ten. Im An­schluss an die In­for­ma­ti­ons­ver­an­stal­tung ist ein klei­ner Im­biss für Be­su­cher und Mit­wir­kende vor­ge­se­hen. Die Ver­an­stal­tung in der IHK Lippe zu Det­mold (Leo­nardo-da-Vinci-Weg 2) fin­det am 4. Juli von 16 bis 18 Uhr statt. Sie kann kos­ten­los und ohne Vor­an­mel­dung be­sucht wer­den.

vom 30.06.2018 | Ausgabe-Nr. 26B

