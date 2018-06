21. Sicherheitstag mit königlichem Besuch

Spektakuläre Vorführungen rund um das Dörentruper Rathaus

Det­mol­d/Dören­trup (WAG). Rund um das Rat­haus der Ge­meinde Dören­trup steht ein Großer­eig­nis be­vor: Am 1. Juli ver­an­stal­tet die Lip­pi­sche Lan­des-Brand­ver­si­che­rung ge­mein­sam mit Feu­er­wehr, Po­li­zei, Ret­tungs­diens­ten und Tech­ni­schem Hilfs­werk sei­nen 21. Si­cher­heits­tag. Zu­dem hat sich wahr­haf­tig roya­ler Be­such an­gekün­digt. Cé­phas Ban­sah re­giert von Deutsch­land aus ein ü­ber 200.000 Men­schen um­fas­sen­des Volk im Os­ten Gha­nas. Wie beim Kö­ni­gin­nen­tag in Blom­berg 2016 wird er ent­spre­chend im Kö­nigs­or­nat auf­tre­ten. Wenn er nicht ge­rade die Ge­schäfte sei­nes Vol­kes ver­wal­tet, ist er in sei­ner Au­to­werk­statt tätig, der er sich nach sei­ner Ü­ber­sied­lung ins rhein­land-pfäl­zi­sche Lud­wigs­ha­fen 1970 auf­ge­baut hat. Die­ses Fach­wis­sen dürfte von Vor­teil sein, wenn Ban­sah am Sonn­tag un­ter an­de­rem ge­mein­sam mit der lip­pi­schen De­kra den Crash ei­nes Au­tos von ei­nem Kran­ha­ken aus zehn Me­tern Höhe auf einen Baum­stamm kom­men­tie­ren wird. Dies ent­spricht dem Auf­prall ei­nes Pkw mit 50 Ki­lo­me­tern pro Stun­de. Um 11.50 Uhr fällt der Wa­gen fron­tal auf den Baum, um 15 Uhr ein zwei­ter seit­lich. Und es gibt wei­tere spek­ta­kuläre Vor­führun­gen, die si­cher­heits­tech­ni­sche Aspekte in den Mit­tel­punkt rü­cken: Die Po­li­zei baut ihre Cras­hwand auf, an der un­ter­schied­li­che Ge­schwin­dig­kei­ten und ihre Aus­wir­kun­gen auf Brems­wege de­mons­triert wer­den. Auch die Ju­gend­feu­er­wehr Dören­trup zeigt ihr Kön­nen, es gibt eine Koh­len­staub­ex­plo­sion zu se­hen, die BRH-Ret­tungs­hunde ü­ben im Zu­sam­men­spiel mit der Feu­er­wehr Barn­trup, die Tau­cher der Lem­goer Feu­er­wehr sind im Ein­satz. Dazu gibt es viel zu se­hen: THW, Feu­er­wehr und DRK so­wie die Jo­han­ni­ter zei­gen Fahr­zeu­ge, die Flug­ha­fen­feu­er­wehr der Bun­des­wehr in Bücke­burg kommt mit ei­nem Lösch­fahr­zeug nach Dören­trup, Renn­au­tos wer­den aus­ge­stellt. Zwi­schen 11 und 17 Uhr geht es mit den Pro­gramm­punk­ten Schlag auf Schlag, denn zu­sätz­lich gibt es wei­tere Un­ter­hal­tung für die ganze Fa­mi­lie. Die Schwe­len­tru­per Mu­sik­freunde tre­ten auf, die Pup­pen­büh­nen der Po­li­zei und der Feu­er­wehr spie­len, Pico Bello bie­tet Feu­er­wehr-Co­medy dar. Doch den Ver­an­stal­tern geht es in die­sem Jahr ne­ben der Si­cher­heits­auf­klärung auch noch um einen ganz an­de­ren Aspekt: Es soll So­li­da­rität mit den Ein­satz­kräf­ten aus­ge­drückt wer­den, die sich im­mer häu­fi­ger An­fein­dun­gen und An­grif­fen aus­ge­setzt se­hen. Zwar sei es in Lippe noch nicht zu tät­li­chen An­grif­fen auf Ret­tungs­kräfte ge­kom­men, er­klärte Klaus We­ge­ner als Re­prä­sen­tant des lip­pi­schen Feu­er­wehr­ver­ban­des. Von Be­lei­di­gun­gen und Ver­ba­lat­ta­cken wüss­ten aber auch lip­pi­sche Sa­nitäter und Feu­er­wehr­leute zu be­rich­ten. Mitt­ler­weile bie­tet die Feu­er­wehr Schu­lun­gen für die Hel­fer an, um in sol­chen Si­tua­tio­nen ge­las­sen zu rea­gie­ren. Für die zahl­reich er­war­te­ten Be­su­cher ste­hen nach Aus­kunft von Sieg­fried Kel­ler, seit 30 Jah­ren Or­ga­ni­sa­tor des Si­cher­heits­tags für die "Lip­pi­sche", bei den drei sich in un­mit­tel­ba­rer Nähe des Ver­an­stal­tungs­gelände be­find­li­chen su­per­märk­ten aus­rei­chend Park­plätze zur Ver­fü­gung.

vom 30.06.2018 | Ausgabe-Nr. 26B

Drucken | Versenden