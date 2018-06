Strohsemmel schmecken auch bei Regen

Vielleicht nicht proppevoll, aber gut gefüllt war die Innenstadt trotz Nässe

Lemgo (n­r). Der Blick in den wol­ken­ver­han­ge­nen Him­mel ließ schnell den Ge­dan­ken auf­kei­men, das dies­jäh­rige Stroh­sem­mel­fest würde wort­wört­lich ins Was­ser fal­len. Tat es aber nicht. Nie­sel­re­gen und kühle Tem­pe­ra­tu­ren sind Lip­per schein­bar ge­wohnt, denn zu­min­dest am Sonn­tag war die Stadt gut ge­füllt – wenn­gleich das lei­der nicht für die Be­stuh­lung im Ab­tei­g­ar­ten zu­traf. Der ver­kaufsof­fene Sonn­tag lockte trotz der Wet­ter­ka­prio­len viele Be­su­cher an. Et­li­che ver­sam­mel­ten sich auch pünkt­lich zur zwei­ten Flößchenral­lye der Le­bens­hilfe am Lan­gen­brü­cker Tor. Mit­hilfe der THW-Ju­gend­gruppe wur­den hun­derte klei­ner Holz­boote zu Was­ser ge­las­sen (gut, ge­nauer ge­sagt, drei Schub­kar­ren voll und eher aus­ge­kippt, aber der Spaß war bei den Kin­dern groß). Viel zu se­hen gab es in der Brei­ten Straße und im Ab­tei­g­ar­ten, wo Kunst­hand­wer­ker und me­di­ter­rane Le­bens­art die Be­su­cher an­zo­gen. Rund um den Markt­platz ka­men die Alt­trak­to­ren vom Ver­ein "­Die Lip­per" zur Gel­tung und ne­ben­bei fla­nier­ten dann die Old­ti­mer, al­le­samt Teil­neh­mer der "Lip­pi­schen Berg­fahr­t" durch die In­nen­stadt. An­sons­ten be­herrschte Mu­sik das Ge­sche­hen. Ein zu­sätz­li­ches Bon­bon für alle die, die der Kälte trotz­ten. Schön war`s - wie­der ein­mal.

vom 27.06.2018 | Ausgabe-Nr. 26A

