Lem­go. Im Zuge des Ju­biläums "120 Jahre Was­ser" der Stadt­werke Lem­go, fin­det zum einen der Mal­work­shop "Aqua­rell­land­schaf­ten im Som­mer" für An­fän­ger und Fort­ge­schrit­tene un­ter Lei­tung der Lem­goer Künst­le­rin Mirka Ma­chel,am Don­ners­tag, 28. Juni von 19 bis 21 Uhr im Mit­tel­punkt, Mit­tel­straße 131-133, statt. Hier fal­len 10 Euro Ma­te­ri­al­kos­ten an. Zum an­de­ren geht es am Sams­tag, 30. Ju­ni, von 11 bis 13 Uhr auf ei­ner Führung ü­ber die Zen­tral­klär­an­lage Lem­go. Treff­punkt: Ein­gang Zen­tral­klär­an­lage Lem­go. Ne­ben dem lau­fen­den Be­trieb wird hier ge­baut und er­neu­ert. An die­sem Nach­mit­tag führt Be­triebs­lei­ter Axel Krü­ger ü­ber das Gelän­de. Er er­klärt den Pro­zess der Ab­was­ser­rei­ni­gung mit sei­nen ver­schie­de­nen Stu­fen und be­ant­wor­tet Fra­gen. Außer­dem stellt Herr Krü­ger die Um­bau­maß­nah­men der bio­lo­gi­schen Rei­ni­gungs­stufe vor und in­for­miert ü­ber den Stand der Ar­bei­ten. Die Teil­neh­mer­zahl bei den Vor­trä­gen und Führun­gen ist be­grenzt, um An­mel­dung un­ter der Te­le­fon­num­mer 05261/2550 oder ü­ber "­in­fo@­stadt­werke-lem­go.­de". wird ge­be­ten.

