Lemgo im Mittelalter

Lem­go. Im Rah­men der St. Ni­co­lai-Reihe "­Kaf­fee, Ku­chen & Vor­trag" spricht am Mitt­wo­ch, 4. Juli der Det­mol­der His­to­ri­ker Ro­land Lin­de. Be­ginn ist um 15 Uhr im Ge­mein­de­haus Pa­pen­straße 17. Linde spricht ü­ber Lemgo im späten Mit­tel­al­ter. "­Linde ist auch Ver­fas­ser des Bu­ches ü­ber Lemgo in der Zeit der Hanse und kennt sich mit Lem­goer Stadt­ge­schichte bes­tens aus­", heißt es in ei­ner Mit­tei­lung der Kir­chen­ge­mein­de.

vom 27.06.2018 | Ausgabe-Nr. 26A

